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محافظات

إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن تشكيل لجان للمرور الميداني علي الأراضي الزراعية ، وخاصة الأراضي المجاورة للكتل السكانية للتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى على الأراضي الزراعية حفاظًا على الأرض الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائى.


وأضاف محافظ الشرقية، ان رئاسة مركز ومدينة الحسينية شنت حملة إزالة للتعديات المخالفة حيث تمت إزالة 5 حالات علي مساحة 3 قراريط 2 سهم بما يعادل 540 مترا بناحية الاخيوة والمناجاة الصغري وشهداء 2 بحر البقر عبارة عن مبان بالطوب الأبيض الدبش وتمت مساواة المخالفات حتي منسوب سطح الأرض و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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وأشار المحافظ الي ان الأجهزة التنفيذية والأمنية مستمرة في شن حملاتها لرصد أي حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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