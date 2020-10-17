إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

شنت

حملة إزالة للتعديات المخالفة حيث تمت إزالة 5 حالات علي مساحة 3 قراريط 2 سهم بما يعادل 540 مترا بناحية الاخيوة والمناجاة الصغري وشهداء 2 بحر البقر عبارة عن مبان بالطوب الأبيض الدبش وتمت مساواة المخالفات حتي منسوب سطح الأرض و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.