إزالة 875 حالة تعد على الأراضي الزراعية بـ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الارض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف، وأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.





وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

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وأكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أن المديريةقامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية وتمكنت من إزالة 9 حالات تعدي واقعة على مساحة ( 10 قراريط و 9 أسهم ) أراضي زراعية بما يعادل 1848 مترًا بمراكز ( الزقازيق - القنايات - ابو حماد - ديرب نجم).





وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم إزاله حالتي تعدي علي الارض الزراعية بمركز ومدينة الزقازيق واقعة علي مساحه 3 قراريط بما يعادل 525 مترا ، وإزالة حالة تعدي بمركز ومدينة القنايات علي مساحه سهمين بما يعادل 14 مترا، وإزالة 5حالات تعدي بمركز ومدينة أبو حماد علي مساحه 7 قراريط بما يعادل 1225 مترا، وإزالة حالة تعدي بمركز ومدينة ديرب نجم علي مساحه 12 سهم بما يعادل 84 مترا.





وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الفترة السابقة شهدت تنفيذ حملات موسعة لازالة كافة أشكال التعديات علي الاراضي الزراعية بنطاق المحافظة مشيرا الي أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات علي الأرض الزراعية حتي الآن بلغ 875 حالة تعدي علي مساحة 31 فدان و21 قيراط و 11 سهمًا أرض زراعية بما يعادل 133 ألف و 952 مترًا ، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.