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توك شو

الأرصاد: أمطار شديدة ومتوسطة بدءًا من الثلاثاء المقبل.. شاهد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:19 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبري بدأت بالانخفاض بشكل كبير، موضحة أن الفترة الحالية تشهد فرقاً كبيراً بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.

وأضافت إيمان شاكر، خلال برنامج "صباحنا مصري"، المذاع على الفضائية المصرية ، أن الطقس مناسب للاستمتاع على السواحل خاصة الشمالية، موضحة أن طقس المساء لطيف على معظم البلاد .

وأشارت إيمان شاكر إلى أنه بدءا من الثلاثاء ستكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الغربية ، وحالة من عدم الاستقرار في نهاية الأسبوع .

وأوضحت "شاكر" أن الأمطار من شديدة متوسطة من الرابع وحتى بدء الأسبوع القادم ، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل أولاً بأول.

ولفتت إلى أن نشاط الرياح مستمر في مدينة جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ، محذرة من الملاحة البحرية والموجات المرتفعة خاصة في خليج السويس.
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