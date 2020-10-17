بدء موسم حصاد الذهب الأبيض في 12 مركزًا بالبحيرة

تشهد حقول القطن فى جميع مراكز محافظة البحيرة، حالة من النشاط بين المزارعين، وكأنهم خلية نحل تعمل فى حلقات متصلة دون كلل أو ملل لحصاد القطن المصري، الذي يطلق عليه الذهب الأبيض، وسط فرحة عارمة بينهم أثناء حصاد نتاج جهدهم على مدار شهور طويلة.





وقال المهندس محمد اسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه تم بدء حصاد القطن في مراكز المحافظة التى قامت بزراعة القطن هذا العام، مشيرًا إلي أنه تمت زراعة القطن في 12 مركزًا وهم :- كوم حمادة والدلنجات وايتاى البارود وشبراخيت والرحمانية والمحمودية ودمنهور وحوش عيسى وأبو المطامير وابو حمص وكفر الدوار وادكو، ليصبح اجمالى المساحة 14656 فدانًا 3809 أفدنة اصلاح زراعى و3472 استصلاحاً ليصبح إجمالي المحافظة 21937 فداناً أصناف جيزة 86 وسط آلية جديدة تدعى "تداول".





وأكد أنه فى شهر سبتمبر يتم جني محصول القطن، بكافة المراكز ، مشيرًا إلى أن الموسم مبشر حتى الآن بالخير حيث وصلت نسبة التفتيح فى المحافظة من 50 الى 60 % كما تم جنى مساحة 3892 فدان بنسبة تفتيح 50 % وحتى الآن متوسط إنتاجية الفدان فى الجنيه الأولى من 5 الى 6 قنطار .





وأضاف: "وهذا يرجع الى ما قام به جهاز المكافحة بالمديرية برئاسة المهندس سعد مصطفى عمار بالمتابعة والمرور على زراعات القطن على مستوى المحافظة، وتوفير المبيدات اللازمة بالجمعيات الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج ومتابعة أعمال الفحص الحشرى وأعمال المصايد بأنواعها وجار الآن متابعة اعمال جنى القطن، بالإضافة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعى برئاسة المهندس ايمن عاشور بعقد عدة ندوات ارشادية للمزارعين للتوعية بالتوصيات والعمليات الزراعية من أجل رفع إنتاجية الفدان من المحصول .





وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه لا يزال الذهب الأبيض المحصول الأشهر من بين المحاصيل المصرية، إلا أن هناك خطة تقوم بها وزارة الزراعة لعودة القطن لما كان عليه من قبل ، كما تم إنهاء كافة الاستعدادات لموسم جني القطن ، موضحا أن دور وزارة الزراعة مراقبة المحصول من الزراعة حتى الحصاد على أن تتولى وزارة قطاع الأعمال عملية البيع ومتابعة منظومة تداول القطن من الفلاحين للتجار .





وقال المهندس محمد الزواوى، إن وزارة الزراعة تولي أهمية كبرى بمحصول القطن باعتباره المحصول الاقتصادي الاستراتيجي، لافتًا إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة لإعطاء شهادة تؤكد أن القطن المصري خالٍ من أي ملوثات وجودته عالية و أن وزارة الزراعة تعمل على المتابعة اليومية للتعليمات الخاصة بالقطن وأسعاره، من خلال اجتماعات الجمعية العامة لمنتجي الأقطان في مصر التي تحدد آليات البيع والشراء بمشاركة ممثلين من نقابة الفلاحين ، بالإضافة إلى اللجنة الثلاثية التي تعد وزارة الزراعة أحد جوانبها.

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