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فن

على أنغام أغانى عمرو دياب.. ليلى علوى تتراقص فى الحفل الأخير لـ الهضبة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت النجمة ليلى علوي، متابعيها وجمهورها، فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ليلى علوي في الفيديو وهى تتراقص على أنغام أغانى الفنان عمرو دياب من حفله الأخير.
 

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كان آخر أعمال ليلى علوي ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.

يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي 2020.

يذكر أن أحدث أعمال النجمة ليلى علوي، فيلم "التاريخ السري لكوثر"، ولم يتحدد موعد طرحه في السينمات حتى الآن.

والفيلم بطولة ليلى علوي، زينة، ومحسن محيي الدين، وعبدالرحيم حسن، وأحمد حاتم، وفراس سعيد، وإيناس كامل، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.
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