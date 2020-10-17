نصائح مهمة لحماية هيكل السيارة

تهدف دائما حماية هيكل السيارة من الظروف البيئية المختلفة، إلى الحفاظ على أجزاء رئيسية للسيارة مثل المحرك، والزجاج.





وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" كيفية طرق حماية هيكل السيارة من الشمس.





-حاول عدم اصطفاف السيارة في المناطق المزدحمة لاصطدام الأبواب واصطفاف السيارة .

-يجب أن تحافظ على جسم السيارة ، وذلك تجنبا لتراكم الأوساخ والغبار على هيكل السيارة .

-تجنب اصطفاف سيارتك تحت الأشجار لفترات طويلة لأن ورق الشجر والصمغ يمكن أن تلحق الضرر بسطح .

- يجب أن تتذكر دائمًا أن تنظف العجلات لأنها أكثر مكان تتراكم فيها الأوساخ والطين في السيارة .

- حاول تجفيف سيارتك بقطعة قماش نظيفة وناعمة حتى لا تسبب خدوش في بودي السيارة.

- حاول أن تقوم بتلميع السيارة مرة كل 3 شهور .

-يجب أن تضع اغطية واقية للسيارة تحميها من أشعة الشمس.

- حاول أن تضع أفلام حماية الطلاء لحماية بودي السيارة من الخدوش والاحتكاكات والضربات.



