الزملوط: 12 مدرسة جديدة تدخل الخدمة هذا العام بالوادي الجديد.. صور

استقبلت مدارس الوادى الجديد اليوم، السبت، طلابها بأولى أيام العام الدراسي الجديد ووسط إجراءات احترازية وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.





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وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه تم إنشاء ١٢ مدرسة جديدة تدخل الخدمة هذا العام ليصل إجمالي عدد المدارس بالمحافظة لـ ٤٦٤ مدرسة، لتقليل الكثافات بالفصول الدراسية وتوفير مناخ تعليمي ملائم ل ٧٠ ألف طالب وطالبة بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة.





فيما أوضح الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية وأجهزة التابلت للإدارات التعليمية ومنها للمدارس الثانوية.





وأشار إلى أنه تم تطبيق نظام المتابعة إليكترونية لجميع مدارس لأول مرة بالمحافظة حيث تم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية للوقوف على سير منظومة العمل ومتابعة عمل الموجهين والمتابعين بالمدارس.





كما تم وضع خطط الدراسة بكل إدارة تعليمية ومراعاة تقليل الكثافة الطلابية بتناوب أيام حضور الطلاب للمدرسة، مؤكدًا جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب وجميع العاملين بالحقل التعليمي.



