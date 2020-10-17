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فن

بعد نشرها لحظات دخولها للعمليات.. بسمة وهبة تتصدر جوجل

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:29 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الإعلامية بسمة وهبة، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها لحظات دخولها للعمليات.

ونشرت الإعلامية بسمة وهبة،مقطع فيديو جديد من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في الفيديو اثناء دخولها للعمليات قائلة استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ، لا تنسوني من دعائكم و كتبت معلقة : أسألكم الدعاء العملية حالًا.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة،قد قالت إنها كانت تعاني من مشاكل في المعدة بالإضافة إلى نزيف، وهي حالة ليست نادرة ولكنها في غاية الصعوبة.

أضافت بسمة وهبة،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"،:" ربنا كرمنى بطبيب إنجليزي استطاع أن يقوم بالكشف على حالتى، وتحسنت على يده بفضل العلاج الذى كتبه وتناولته ولم تأت لى الأعراض لمدة شهر".

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