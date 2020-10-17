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تكنولوجيا

احرص عليها.. ميزة مهمة بـ واتساب لحماية هاتفك من البطء

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:02 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
تمتلئ ذاكرة هاتفك بسرعة كبيرة بسبب الصور ومقاطع الفيديو غير الضروررية التي تستقبلها أو ترسلها عبر تطبيق واتساب WhatsApp، حيث يحتفظ تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك بجميع الرسائل المستلمة والمرسلة على حسابك، وبالتالي تشغل مساحة تخزينية كبيرة من الهاتف، والتي بدورها تؤدي إلى بطء هاتفك الذكي.

ويعمل فريق واتساب على ميزة جديدة لإدارة مساحة التخزين الخاصة بالتطبيق على الهواتف الذكية، يمكنك استخدام ميزة أخرى داخل التطبيق تساعدك على إيقاف تنزيل ملفات الوسائط على هاتفك بشكل تلقائي والحفاظ على مساحة التخزين الخاصة بالهاتف نظيفة، إلى جانب عدم استنزاف بيانات الجوال أثناء تحميل الصور ومقاطع الفيديو، لذا يمكنك اتباع الخطوات التالية وفقا لما ذكره موقع "indiatoday".


- كيفية تعطيل التتنزيل التلقائي لهواتف أندرويد:

1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد.

2. انقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة ومن القائمة المنسدلة اضغط على خيار الإعدادات Settings .

3. من صفحة الإعدادات اضغط على خيار استخدام البيانات والتخزين Data and storage usage.

4. ضمن قسم التنزيل التلقائى للوسائط، ستجد ثلاث خيارات وهي عند أثناء استخدام بيانات المحمول، أثناء الاتصال بشبكة WiFi ، وأثناء التجوال.

5. افتح كل خيار وقم إلغاء تحديد جميع المربعات للصور والصوت والفيديو والمستندات، ثم انقر تم.


- كيفية تعطيل التتنزيل التلقائي لهواتف آيفون:

1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الآيفون.

2. انقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة ومن القائمة المنسدلة اضغط على خيار الإعدادات Settings .

3. من صفحة الإعدادات اضغط على خيار استخدام البيانات والتخزين Data and storage usage.

4. يمكنك  تحديد مربع Never للصور ومقاطع الفيديو والصوت والمستندات والنقر يدويًا على كل ملف لتنزيله.

5. ويمكنك أيضًا ضبط التنزيل التلقائي لشبكة WiFi أو بيانات الجوال فقط، حسب اختيارك.
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