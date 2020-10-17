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تكنولوجيا

بدون علامة مائية.. أفضل 6 تطبيقات مجانية لتحرير مقاطع الفيديو على أندرويد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:01 م
أفضل 6 تطبيقات مجانية
أفضل 6 تطبيقات مجانية لتحرير مقاطع الفيديو بدون علامة مائية
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شيماء عبد المنعم
تعد تطبيقات تحرير الفيديو مهمة بشكل كبير للكثيرين هذه الأيام، حيث يستخدمها الشباب وعشاق الفيديوهات القصيرة لتعديل فيديوهاتهم وجعلها مميزة بجميع الطرق، ولكن أكثر ما يزعج المستخدمون هو العلامة المائية الخاصة بتطبيق تعديل الفيديو ،وبصفة خاصة تطبيقات هواتف أندرويد، حيث إن بعض التطبيقات على متجر بلاي يمكنك استخدامها مقابل اشتراك وذلك لإزالة العلامة المائية فقط من مقطع الفيديو الخاص بك.

وإذا كنت تبحث عن أفضل محرر فيديو مجاني لهواتف أندرويد بدون علامة مائية، فإليك أفضل 6 تطبيقات وفقا لما ذكره موقع "beebom". 

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1. تطبيق VN Video:

يعد VN Video Editor أحد أفضل برامج تحرير الفيديو المجانية لنظام التشغيل أندرويد، فهو محرر فيديو لا يضع علامة مائية على الفيديوهات المعدلة من خلاله، بإضافة إلى أنه لا يحتوي على إعلانات أثناء تعديل الفيديو أو تصديره، يأتي التطبيق بواجهة مستخدم منسقة بأدوات تحرير متقدمة مثل التحرير متعدد المسارات وتحويل المنحنى و FX لتأثيرات الفيديو و BG لتحسين الخلفية والتجميد والمرشحات والمزيد.

2. تطبيق Quik:

هو محرر فيديو مجاني ممتاز لهواتف أندرويد، لا يحتوي أيضًا على علامة مائية على مقاطع الفيديو المصدرة، يمكنك تعديل التأثيرات ، وتغيير موسيقى الخلفية ، وإضافة نص ، وتخصيص اللوحة ، والقص والتشذيب، يجلب لك التطبيق جميع أدوات تحرير الفيديو القياسية.

3. تطبيق ActionDirector:

يُعد ActionDirector تطبيقًا شائعًا لتحرير مقاطع الفيديو على هواتف أندرويد، وقد حصل على اختيار المحررين على متجر جوجل بلاي، يمكنك استخدام تطبيق تعديل الفيديو المتقدم والمتميز مجانا ونشر مقاطع فيديو بدون علامة مائية، أثناء التحرير ، عند النقر فوق "تقاطع" لإزالة العلامة المائية ، فإنه يطالبك باختيار خطة أسعار تناسبك، ولكن  إذا أغلقت مربع الحوار ، فسوف يسألك عما إذا كنت تريد مشاهدة إعلان لإزالة العلامة المائية، لذا انقر على المربع وشاهد إعلان صغير لمدة ثوان.

4. تطبيق Adobe Premiere Rush:

 تقدم Adobe أدوات ممتازة لتحرير الفيديو للجماهير بدون علامة مائية أو أي رسوم، بالإضافة إلى ذلك بدون أي إعلانات، ولكنك تستطيع فقط من خلال التطبيق تصدير 3 مقاطع فيديو مجانا لذا سيكون عليك التسجيل للاستمرار في استخدامه أو اختيار الخطة المدفوعة، تستطيع باستخدام هاتفك الاندرويد الاستمتاع بهذا التطبيق  سيكون لديك حق الوصول إلى ميزات من Premiere Pro والتي لن تجدها في أي مكان آخر.

5. تطبيق YouCut:

هو أيضاُ تطبيق تحرير فيديو مجاني شائع على أندرويد، ولا يحتوي على علامة مائية على مقاطع الفيديو، ، يمتلئ التطبيق بأهم مميزات تحرير الفيديو ولا يعرض إعلانات مما يجعله اختيارًا مثاليًا حيث يحتوي على جميع الميزات القياسية وبعض الميزات المتقدمة أيضًا، يمكنك تغيير خلفيات مقاطع الفيديو وضبط الألوان والتشذيب والقص والانضمام إلى مقاطع الفيديو وإضافة نص، إلى جانب مكتبة ضخمة من الموسيقى الخالية من حقوق الملكية.

6. تطبيق VLLO:
هو تطبيق شائع جدًا لإنشاء مدونات فيديو أثناء التنقل، ولكن يمكنك استخدامه لتحرير أي نوع من مقاطع الفيديو. محرر الفيديو مجاني تمامًا ولا يحتوي على علامة مائية على مقاطع الفيديو المصدرة، ويوفر VLLO أداة نصية وفلاتر ومؤثرات صوتية وتعليق صوتي، ويمتاز بأنه يحتوي على ميزة تسمى 'ملصق الحركة' حيث يمكنك إضافة قوالب رائعة ، وتأثيرات انتقالية، ورسوم متحركة.
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