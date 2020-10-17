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بين الناس

الأقصر تستضيف حياة كريمة لتنمية القرى الأكثر احتياجًا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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سيد احمد
 عقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي اليوم السبت بمحافظة الأقصر، ورشة عمل موسعة تضم ٧ محافظين ( الأقصر- المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - أسوان - البحيره ) و٧ رؤساء شركات مياه لإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم القرى الأكثر إحتياجًا لتحويلها لقرى نموذجية بعد تطويرها في جميع القطاعات والمرافق.

كان في استقبال الوزير، عقب وصوله الأقصر، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

وبدأ جولته بزيارة قرية ( القبلي قامولا ) لتفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن المبادرة، بدأها بوضع حجر الأساس لمحطة الصرف الصحي بالقرية والتى تبرع عدد من الأهالى بأراضيهم لإنشاء المحطة. 

وأثنى الوزير على دور المشاركة المجتمعية وشركات المياه والصرف فى تنمية المرافق بتلك المحافظات وفى الدعم والتوعية لضمان سرعة الإنجاز بمشاريع مبادرة حياة كريمة.

كما تم عقد ورشة العمل بالمشروع حيث عرض المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه جزءا من الأعمال التى بدأت بالتنفيذ بمحافظة أسيوط ودور المشروع بقرية القبلى قامولا بمحافظة الأقصر لتحسين الأوضاع الصحية والمعيشية للمواطنين وأكد على دعم شركات المياه بالتنفيذ السريع للمشاريع.

وأوضح لواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة وأهمية المشروع بقرية القبلى قامولا .

كما عرض تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع والتى تستهدف ١٥٩٢ مشروعا فى المجالات المختلفة باستثمارات سبعة ونصف مليار جنيه بشكل مبدأى لعدد قرى ٢٧٥ قرية وعدد المستفيدين ٤،٥ مليون نسمة.
الأقصر تستضيف حياة كريمة لتنمية القرى الأكثر احتياجًا
الأقصر تستضيف حياة كريمة لتنمية القرى الأكثر احتياجًا
الأقصر تستضيف حياة كريمة لتنمية القرى الأكثر احتياجًا
الأقصر تستضيف حياة كريمة لتنمية القرى الأكثر احتياجًا
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