أول يوم دراسة.. وزير التعليم العالى يتابع تطبيق ضوابط كورونا بجامعة عين شمس.. مدير رعاية الشباب يوضح دور اتحاد الطلاب لاستقبال العام الدراسي الجديد

_ أول يوم دراسة.. وزير التعليم العالى يتابع تطبيق ضوابط كورونا بجامعة عين شمس

_ وزير التعليم العالي:

نتوقع أن يكون العام الدراسي الجامعي الجديد ناجحًا بكل المقاييس

_ مدير عام رعاية الشباب بجامعة عين شمس يوضح دور اتحاد الطلاب لاستقبال العام الدراسي الجديد





قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بجولة بجامعة عين شمس للاطمئنان على سير الدراسة بمرافقة أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعة وأ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.





صرح الوزير بأن التواجد فى الجامعات فى بداية العام الدراسى هى عادة سنوية ، لكن الدراسة هذا العام ذات طبيعة خاصة حيث تبدأ فى ظل جائحة كورونا فكان من الضرورى الاطمئنان على الاجراءات الاحترازية من أول بوابات الدخول والمساحات المفتوحة وقاعات المحاضرات والمعامل وغيرها...





وأضاف أن كافة الجامعات المصرية على استعداد كامل بكل الاجراءات الاحترازية ، مؤكدًا على مراقبة تنفيذها بدقة سواء على مستوى الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.





وأكد أ.د. خالد عبد الغفار أن الخبرة التى تم اكتسابها من تحديات العام الماضى افرزت كوادر مؤهلة لإدارة الأزمات داخل الجامعات بشكل كبير ، حيث كان هناك حرص على استمرار اجراء الامتحانات وظهور النتائج واجراء التنسيق رغم وجود جائحة كورونا وهو نموذج لم تستطع دول كثيرة القيام به.





داعيًا الجميع للالتزام بقواعد السلامة ، وتطبيق الاجراءت الاحترازية.





وأكد أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس أن زيارة الوزير عادة سنوية فى بداية الدراسة لجامعة عين شمس والتى غالبا ما تكون أول جامعة فى احتفاليات بداية العام الدراسى.





وأضاف أن فعاليات اليوم بدأت بالبرنامج التقليدى المتبع فى كل أول يوم دراسى من عزف للسلام الجمهورى ورفع العلم والالتقاء بالطلبة والكشافة ولكن نظرًا لطبيعة الظروف الحالية فكان من الضروى أن يضاف إليها الاطمئنان على الاجراءات الاحترازية والتأكد من أنها تطبق بدقة وحزم خوفا وحفاظًا على أمن وسلامة الجميع.





وعن الاجراءات الاحترازية التى تم اتخذها أوضح أنه صدر قرار بضرورة ارتداء الكمامة أثناء التواجد بالجامعة وهو مطبق على الجميع.

كما تم توفير مطهرات الأيدى فى كل مكان بالجامعة والكليات، مع اتخاذ احتياطات الحفاظ على التباعد الاجتماعى.

بالإضافة إلى تنظيم محاضرات دورية توعوية بدأت منذ شهر للعاملين بالجامعة يقوم بها فريق مكافحة العدوى بكل الكليات ومستمرة ،إلى جانب عرض مادة فيلمية على كل الشاشات الموجودة بالكليات للتوعية ، ووجود ملصقات أيضًا.





وحول النظام الدراسى المتبع فى ظل جائحة كورونا أشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات استعد بنظام التعليم الهجين وذلك بالاعتماد على تقسيم الطلاب إلى مجموعتين نصفهم يحضر نصف الأسبوع ( السبت – الاثنين – الأربعاء) والنصف الاخر من الطلاب يحضر أيام ( الأحد – الثلاثاء – الخميس ) والثلاث أيام الأخرى يكون التعليم عن بعد.





وفى هذا الإطار أعلن أ.د. محمود المتينى أن تم إعادة تطوير وهيكلة مركز البيانات والمعلومات المركزى بالجامعة وخلال شهر إلى اثنين سيتم الانتهاء من العمل به بالكامل ، مما سيرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لجامعة عين شمس والتحول الرقمى.





ومن جانبه أوضح أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جامعة عين شمس فى إطار حرصها على سلامة الجميع تتبع سياسة التشديد إلى جانب التوعية ، مشيرًا إلى أنه كان هناك حرص على توعية الطلاب بضرورة استخدام الكمامة باتباع أسلوب الاقناع حتى لا تكون الجامعات مصدرا فى زيادة انتشار كورونا فى ظل وجود 180 ألف طالب فى الحرم الجامعى.





وبدأت التوعية للطلاب خلال فعاليات استقبالهم وأثناء اجراءات الكشف الطبي ، أما العاملون وأعضاء هية التدريس فقد تم عقد دورات توعية لهم خلال الشهر الماضى من خلال فرق مكافحة العدوى.





وأضاف أ.د. عبد الفتاح سعود إلى أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب على بوابات الجامعة والتأكد من ارتداء الكمامة ، لافتًا إلى أنه تم تخصيص أماكن عزل بكل كلية لحالات الاشتباه وفى حالة تطلب الأمر يتم نقل المشتبه فى إصابته بسيارة اسعاف مخصصة لمستشفى الطلبة لمكان عزل مخصص ، وهناك يتم اجراء كافة التحاليل اللازمة بشكل مجانى وفى حالة التأكد من الإصابة يتم نقل الحالة مجانا إلى المستشفى الميدانى أو مستشفى جامعة عين شمس بالعبور ويتم علاجه مجانًا حتى الشفاء .





ونفس الاجراءات تطبق على العاملين وعلى أعضاء هيئة التدريس مؤكدًا أن جامعة عين شمس كانت رائدة فى تخصيص أماكن لعلاج ( كوفيد 19) مجانًا للجميع.





أوضح الدكتور عبد الفتاح سعود أن مركز البيانات والمعلومات بالجامعة تم تطويره بحيث يمكن الاعتماد على الدراسة عن بعد فى حالة تطلب الأمر ذلك.





مضيفًا أن كليات الجامعة استعدت بنظام إدارة تعليم الكترونى كامل ، حيث يتم تسجيل المحاضرات ليتمكن الطالب من مراجعتها فى أى وقت.

بالإضافة إلى المشروع الرائد والخاص بالمقررات الالكترونية والذى تم تطبيقه فى 5 كليات وهى ( التربية – البنات – الحقوق – الآداب والتجارة)

والذى من خلاله يحصل الطالب منذ أول يوم فى الدراسة على ( CD ) يتضمن كل المحاضرات الخاصة بالعام بتكلفة بسيطة.





وفى نهاية كلمته أكد على أن جامعة عين شمس وضعت خطط للتعامل مع أى طارىء متمنيا عام دراسى سعيد وموفق للجميع.





شارك فى فعاليات افتتاح العام الدراسى الجديد عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة .





ومن الجدير بالذكر أنه على هامش الفعاليات تم افتتاح معرض فنى مفتوح داخل الحرم الجامعى.





أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن جميع الجامعات المصرية استعدت استعدادًا كبيرًا لتطبيق شكل جديد من التعليم خلال العام الدراسي 2020 /2021.

وأوضح وزير التعليم العالي في تصريحات له خلال جولته في جامعة عين شمس صباح اليوم: إن هذا الشكل الجديد من التعليم هو التعليم الهجين.

وقال وزير التعليم العالي: نتوقع أن يكون العام الدراسي الجامعي الجديد عامًا ناجحًا بكل المقاييس.

وشدّد وزير التعليم العالي على صدور تعليمات تلزم جميع الجامعات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالنسبة للطلاب والأساتذة وجميع العاملين في الجامعات





ومن جانبه قال محمد الشرقاوي مدير عام رعاية الشباب إنه تم حسب توجيهات رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني ونائب رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود تنظيم حفل استقبال للطلاب الجدد وتحية العلم .

وأضاف الشرقاوي خلال تصريحاته لصدي البلد أنه تم إشراك اتحاد طلاب جامعة عين شمس والجوالة ورعاية الشباب في العروض التي تمت في أول أيام الدراسة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي .

وأكد مدير عام رعاية الشباب أنه سوف يتم افتتاح الانشطة الطلابية الأسبوع القادم وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شس قرارًا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة اعتبارًا من 17/10/2020 .

يطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد ، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة ، كما يطبق أيضًا على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد .

وتكلف إدارة الأمن الجامعى بتفيذ ذلك ، مع تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة لمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.

وفوض القرار الأمر للسادة العمداء بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات وهى الانذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية. وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.







