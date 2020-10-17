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سيارات

قبل ما تشتري.. اعرف مميزات وعيوب كيا ريو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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أماني نوار
ظهرت كيا ريو لأول مرة في معرض جنيف للسيارات في عام 2000 ، وهي تنتمي إلى فئة  B وتحتوي على محرك عرضي وفي هذا التقرير نقدم مميزات وعيوب كيا ريو قبل أن تفكر في الشراء ...

تحتوي السيارة على محرك رباعي الاسطوانات ، سعة 1.6 لار بقوة 130 حصان ، فعلى الرغم  ان السيارة ليست ، فقد ضبطها كيا لتطوير تسارع  جيد في جميع احاء المدينة.

تتوافق كيا بالتأكيد مع وصف السيارة الفعالة، ويمكن أن يتوقع السائقون ان تعود ريو حوالي 28 ميلا في الجالون في المدينة في 37 ميلا في الجالون على الطريق السريع 

بالنسبة لعيوب كيا فناقل الحركة اليديو لم يعد يعرض، واختارت كا التخلص من علبة التروس اليدوية ، وهذا يعني أن جميع الطرز تأتي الآن مزودة باتوماتيك بست سرعات.

كما قررت كيا أن تنفصل عن طراز EX من التشكيلة، قد يخيب هذا السائقين الذين يبحثون عن رفاهية أكثر قليلا، كما تأتي سيارة ريو EX، التي تتصدر المجموعة مزودة بأناقة، مثل عجلة قيادة قابلة للإمالة، وعجلة قيادة ملفوفة بالجلد، ومواد التنجيد المحدثة.
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