أسعار ومواصفات كيا جراند سيراتو في السوق المصري

تتمتع سيارة كيا جراند سيراتو بمحرك سعة 1600 سي سي ، قوة 130 حصان ، وعزم دوران 192 نيوتن متر، وناقل حركة اوتوماتيك سداسي السرعات.
كما تتوافر السيارة في السوق المحلي عبر 4 فئات مختلفة بسعر يبدأ من 299.900 ، وحتى 389.900 جنيه ، كما يسمح محرك كيا جراند سيراتو بالتسارع من وضع السكون وصولا للسرعة القصوى في غضون 12 ثانية ، وصولا للسرعة القصوى 190 كم / الساعة .
اما بالنسبة لمتوسط استهلاك الوقود في طراز جراند سيراتو 6.9 لتر لكل 100 كيلو متر ، ومع العلم بانه الوقود الأنسب هو بنزين 92 .
وتتسم السيارة بنظام الفرملة المانعة للانزلاق ، بالإضافة إلى إطارات مقاس 15 بوصة ، علاوة عن تكييف هواء ، وزجاج كهرباء ، ومرايا تعمل بالكهرباء .
كيا جراند سيراتو تأتي بمرايات كهرباء ومثبت سرعة وسنترلوك حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وشاشة 8 بوصة، وكاميرا خلفية وفوانيس LED، و فتيس من الجلد وتكييف خلفي، ومسند يد خلفي، وبها أيضا نظام البصمة وتشغيل المحرك عن بعد.
كما تتوافر السيارة في السوق المحلي عبر 4 فئات مختلفة بسعر يبدأ من 299.900 ، وحتى 389.900 جنيه ، كما يسمح محرك كيا جراند سيراتو بالتسارع من وضع السكون وصولا للسرعة القصوى في غضون 12 ثانية ، وصولا للسرعة القصوى 190 كم / الساعة .
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اما بالنسبة لمتوسط استهلاك الوقود في طراز جراند سيراتو 6.9 لتر لكل 100 كيلو متر ، ومع العلم بانه الوقود الأنسب هو بنزين 92 .
وتتسم السيارة بنظام الفرملة المانعة للانزلاق ، بالإضافة إلى إطارات مقاس 15 بوصة ، علاوة عن تكييف هواء ، وزجاج كهرباء ، ومرايا تعمل بالكهرباء .
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كيا جراند سيراتو تأتي بمرايات كهرباء ومثبت سرعة وسنترلوك حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وشاشة 8 بوصة، وكاميرا خلفية وفوانيس LED، و فتيس من الجلد وتكييف خلفي، ومسند يد خلفي، وبها أيضا نظام البصمة وتشغيل المحرك عن بعد.