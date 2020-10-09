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سيارات

أسعار ومواصفات كيا جراند سيراتو في السوق المصري

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
كيا جراند سيراتو
كيا جراند سيراتو 2020
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أماني نوار
تتمتع سيارة كيا جراند سيراتو بمحرك سعة 1600 سي سي ، قوة 130 حصان ، وعزم دوران 192 نيوتن متر، وناقل حركة اوتوماتيك سداسي السرعات.

كما تتوافر السيارة في السوق المحلي عبر 4 فئات مختلفة بسعر يبدأ من 299.900 ، وحتى 389.900 جنيه ، كما يسمح محرك  كيا جراند سيراتو بالتسارع من وضع السكون وصولا للسرعة القصوى في غضون 12 ثانية ، وصولا للسرعة القصوى 190 كم / الساعة .
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وتتسم السيارات كيا جراند سيراتو ، التابعة لفئة السيارات السيدان العائلية ، رباعية الأبواب بأنها مزودة بخزان وقود سعة 50 لتر .

اما بالنسبة لمتوسط استهلاك الوقود في طراز جراند سيراتو 6.9 لتر لكل 100 كيلو متر ، ومع العلم بانه الوقود الأنسب هو بنزين 92 .

وتتسم السيارة بنظام الفرملة المانعة للانزلاق ، بالإضافة إلى إطارات مقاس 15 بوصة ، علاوة عن تكييف هواء ، وزجاج كهرباء ، ومرايا تعمل بالكهرباء .
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وجاءت الفئة الرابعة من  كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD ومخرج USB وبلوتوث ودركسيون متعدد الوظائف وجنوط اسبور 16 بوصة.

كيا جراند سيراتو تأتي بمرايات كهرباء ومثبت سرعة وسنترلوك حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وشاشة 8 بوصة، وكاميرا خلفية وفوانيس LED، و فتيس من الجلد وتكييف خلفي، ومسند يد خلفي، وبها أيضا نظام البصمة وتشغيل المحرك عن بعد.
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