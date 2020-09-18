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سيارات

كيا تعلن عن وقف مصنعين بسبب كورونا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:01 م
كيا
كيا
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أماني نوار

كشفت شركة كيا موتورز ، عملاق السيارات الكورية عن وقف تشغيل اثنين من مصانعها في كوريا الجنوبية بعد تأكيد إصابة 8 عمال في الاقل في المصنعين بفيروس كورونا المستجد .


كما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن متحدث باسم الشركة إن كيا اوقفت تشغيل مصنعين في كوانجميونج ، جنوب سيئول ، وذلك اعتبارا من وقت متأخر وأرسلت جميع عمال المصنع إلى منازلهم .

 وأعلنت كيا في وقت سابق من الشهر الحالي تراجع مبيعاتها خلال اغسطس الماضي بنسبة 5.2 في المئة سنويا تراجع الطلب على السيارات في ظل جائحة كورونا .

 

 كما قالت أنها باعت 216945 سيارة خلال أغسطس الماضي مقابل 228741 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي ، أما في الفترة من يناير إلى أغسطس ، وتراجعت مبيعات كيا بنسبة 11 %لتصل إلى مليون , 603791 سيارة مقابل مليون و807970 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي.

 يذكر أن كشفت كيا عملاق السيارات الكورية عن 7 موديلات كهربائية جديدة ستنطلق قبل 2027، ضمن الاستراتيجية الكهربائية العالمية للعلامة الكورية.

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