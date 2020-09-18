كيا تعلن عن وقف مصنعين بسبب كورونا





كشفت شركة كيا موتورز ، عملاق السيارات الكورية عن وقف تشغيل اثنين من مصانعها في كوريا الجنوبية بعد تأكيد إصابة 8 عمال في الاقل في المصنعين بفيروس كورونا المستجد .









كما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن متحدث باسم الشركة إن كيا اوقفت تشغيل مصنعين في كوانجميونج ، جنوب سيئول ، وذلك اعتبارا من وقت متأخر وأرسلت جميع عمال المصنع إلى منازلهم .





وأعلنت كيا في وقت سابق من الشهر الحالي تراجع مبيعاتها خلال اغسطس الماضي بنسبة 5.2 في المئة سنويا تراجع الطلب على السيارات في ظل جائحة كورونا .









كما قالت أنها باعت 216945 سيارة خلال أغسطس الماضي مقابل 228741 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي ، أما في الفترة من يناير إلى أغسطس ، وتراجعت مبيعات كيا بنسبة 11 %لتصل إلى مليون , 603791 سيارة مقابل مليون و807970 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي.





يذكر أن كشفت كيا عملاق السيارات الكورية عن 7 موديلات كهربائية جديدة ستنطلق قبل 2027، ضمن الاستراتيجية الكهربائية العالمية للعلامة الكورية.



