كيا تكشف عن سياره أكسيد المخصصة للسيدات





واستطاعت كيا أكسيد أن تحصل على جائزة العام للسيدات ، عن فئة أفضل سيارة للمدينة ، وهذا ما يشير إلى أنها تناسب رحلاتك المتعددة من وإلى العمل أو حتى من وإلى مدرسة أطفالك أو أثناء تجولك في شوارع المدينة .







وتتميز السيارة من الخارج بهيكل رياضي وعصري، يليق بالمدن ، يجمع بين إطلالة الأس يو في الضخامة وإطلالة السيارات الهاتشباك .





أما من الداخل فالسيارة مريحة من الداخل وتضمن المساحة الكافية لضمان راحة الركاب كافة .





كما تتمتع اكسيد بمواصفات مبتكرة حيث تحتاج السيدة إلى قيادة مريحة كما أنها معدة لتحل مشاكل كثيرة قد تواجهها أثناء القيادة.





وتأتي السيارة بمحرك ثلاثي الأسطوانات 1.0 لتر توربو تشارج ، 120 حصانا، قوة عزم 172 نيوتن متر.





كشفت كيا عن سيارتها اكسيد من فئة suv، والتي استطاعت أن تحل مشاكل القيادة التي تواجهها السيدات ، لتساعدهن في حياتهن اليومية بمواصفات عصرية وسعر مقبول .