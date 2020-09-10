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سيارات

كيا تكشف عن سياره أكسيد المخصصة للسيدات

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:36 م
كيا اكسيد
كيا اكسيد
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أماني نوار
كشفت كيا عن سيارتها اكسيد من فئة suv، والتي استطاعت أن تحل مشاكل القيادة التي تواجهها السيدات ، لتساعدهن في حياتهن اليومية بمواصفات عصرية وسعر مقبول .


واستطاعت كيا أكسيد أن تحصل على جائزة العام للسيدات ، عن فئة أفضل سيارة للمدينة ، وهذا ما يشير إلى أنها تناسب رحلاتك المتعددة من وإلى العمل أو حتى من وإلى مدرسة أطفالك أو أثناء تجولك في شوارع المدينة .


وتتميز السيارة من الخارج بهيكل رياضي وعصري، يليق بالمدن ، يجمع بين إطلالة الأس يو في الضخامة وإطلالة السيارات الهاتشباك .


أما من الداخل فالسيارة مريحة من الداخل وتضمن المساحة الكافية لضمان راحة الركاب كافة .


كما تتمتع اكسيد بمواصفات مبتكرة حيث تحتاج السيدة إلى قيادة  مريحة كما أنها معدة لتحل مشاكل كثيرة قد تواجهها أثناء القيادة.


وتأتي السيارة بمحرك ثلاثي الأسطوانات 1.0 لتر توربو تشارج ، 120 حصانا، قوة عزم 172 نيوتن متر. 

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