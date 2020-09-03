أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2021 في السوق المصرية.. صور

كشفت كيا عن سيارتها الـ SUV، سبورتاج موديل 2021، فهي تعتبر من أكثر السيارات شهرة ولديها إقبال كبير من العائلات لكبر حجمها كما أنها حصلت على تحسينات متعددة كثيرة، وفيما يلي نستعرض كل ما تريد معرفته عنها.





















تتمتع السيارة بتصميم رياضي أنيق مع بعض التحديثات، حيث حصلت على مصابيح أمامية جديدة أكثر شراسة، بالإضافة إلى شبك تهوية سفلي أكبر.





وتحتفظ بشبك أنف النمر الأيقوني ومصابيح الضباب، وفي الخلف يوجد مصابيح LED أنيقة مع مصدات رياضية، بالإضافة إلى عجلات رياضية قياس 17 إنشا.





كما حصلت سبورتاج على تحديثات واسعة في الكونسول الوسطى، وتتميز شاشة نظام ملعوماتي ترفيهي لمسية قياس 7 إنش، ونظام صوت مضغوط بشاشة مقاس 3.8، وشاشة عرض معلومات السيارة قياس 4.2 إنش، بالإضافة إلى منطقة الأزرار الوسطى، والتي تجعل التحكم في أنظمة الصوت وتكييف الهواء في متناول اليد.





وتتوفر كيا سبورتاج 2021 بإحدى التقنيات المساعدة للسائق، يتضمنها مثبت سرعة متكيف مع تشغيل وإيقاف، ورؤية محيطية لتسهيل الركن، ولتفادى الأصطدامات الأمامية، للكشف عن المشاة، ومراقبة البقعة العمياء، كما أن نظام المعلومات الترفيهي الجديد يتميز بدعم أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية.





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أما توفير التحديثات الدورية بحالة المرور، فيجب التنبيه بمواقع كاميرات مراقبة السرعة، وحالة الطقس، ودعم أندرويد، وأبل كار بلاي، ونظام إدارة الثبات، وتنبيه تقاطع المرور عند الرجوع للخلف.





وتتميز كيا سبورتاج 2021 بمحرك 4 سلندر بقوة 133 حصان دفع أمامي، ومرحك 2 لتر 4 سلندر بقوة 157 حصان دفع أمامي خلفي.

























أما من ناحية الرفاهية الأخرى، فهناك مثل المقاعد الأمامية المزودة بنظام تهوية وتدفئة، وفتحة السقف البانورامية، ونظام تنقية الهواء، وشاحن لاسلكي، وبلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت، ومرايا داخلية تعتيم آلي وغيرها الكثير.أما سعر السيارة في السوق المصرية فهو يتراوح من 378 فئة أولى والفئة الثالثة 420 ألف جنيه.