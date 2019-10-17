Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسعار كيا سبورتاج المستعملة فى سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:02 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف - ابراهيم قنديل
تشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.

ونستعرض في السطور التالية السيارة كيا سبورتاج موديل 2015 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.

جذبت السيارة كيا سبورتاج موديل 2015 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

ويتراوح سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2015 والقريبة منها ما بين 300 ألفا 350ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2015 في سوق السيارات المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوق السيارات المستعملة.. أسعار اسبرانزا بعد التخفيضات.. فيديو

انخفاض أسعار السيارة 128 المستعملة.. تفاصيل بالفيديو

شاهد أسعار تويوتا كورولا المستعملة.. تفاصيل بالفيديو

أسعار سكودا فابيا المستعملة.. تفاصيل بالفيديو

أسعار كيا سيراتو بصمة المستعملة.. تفاصيل بالفيديو

شاهد أسعار كيا سيراتو كاملة المستعملة.. تفاصيل بالفيديو

ترشيحاتنا

التحديات تنتظرك.. إعلامي تونسي ينتقد خطاب قيس سعيد بسبب حديثه عن فلسطين

بفستان أزرق لافت.. زينة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة ..صور

أسرار وتفاصيل.. مرتضى منصور يكشف سر إقامة مباراة جينيراسيون بـ استاد السلام

هل يشترط الوضوء واستقبال القبلة لسجود التلاوة؟

شاهد.. شريف رمزي بصحبة زوجته ريهام أيمن.. والجماهير: أحلى اتنين في الدنيا

شطة: تغييرات كبرى داخل الكاف بسبب فاطمة سامورا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل.. ابنة رانيا فريد شوقى تشارك متابعيها بصورة جديدة

شعلة نشاط.. بيلا حديد تمارس الفروسية

ببدلة ذهبي شيفون.. ابنة فيفي عبده تشعل إنستجرام