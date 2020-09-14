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سيارات

كيا كرنفال 2021 تصل إلى صالات العرض في السعودية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:04 ص
كيا كرنفال 2021
كيا كرنفال 2021
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أماني نوار
وصلت الآن كيا كرنفال 2021 الجديدة كليا إلى صالات العرض في المملكة العربية السعودية، بعد شهرين فقط من تدشين السيارة شكلا رسميا في أسواق بلادها في كوريا الجنوبية، ولكن من المنتظر أن يعلن وكيل وكيا عن أسعار السيارة الجديدة في السعودية خلال الفترة المقبلة، والتي تنتمي لفئة المين، ولكن تمتلك شعبية رائعة لدى محبي السيارات العائلية.

كما تعد سيارة كرنفال الجديدة عملية جدا، وهذا بسبب هيكلها القاعدي الجديد وبنيتها الأكبر، إضافة إلى أنها تتميز بمساحة لا مثيل لها للعائلات بشكل عام.

وتتوفر السيارة بثلاثة أو أربعة صفوف من المقاعد، مع مساحة تتسع لسبعة أو ثمانية ركاب، أو حتى 11 راكبا.

ومن المعروف أن كرنفال تمثل تطورا كبيرا، حيث تمت إضافة إحساس بالصلابة، وذلك مع تفاصيل عصرية، إضافةً إلى أشكال وأسطح مستوحاة من سيارات الدفع الرباعي، أما المظهر الجانبي الأكبر يؤكد الدينامكيات المحسنة في سيارة كرنفال جديدة.

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