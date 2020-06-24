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سيارات

رسميا.. كيا تكشف عن كرنفال 2021 الجديدة كليا.. صور

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت شركة كيا الكورية لصناعة السيارات عن تدشين السيارة كرنفال 2021 رسميا التى تعرف ايضا في بعض الأسواق باسم سيدونا مثل الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لإطلاقها في الأسواق في وقت لاحق من هذا العام.

وحصلت السيارة كيا كرنفال 2021 على تصميم أكثر ديناميكية، وتغييرات جذرية في التصميم مع الواجهة الأمامية مع غطاء محرك أطول عن طريق تحريك عمود A إلى الخلف، كما حصلت على شبك "أنف النمر" الجديد بلمسات كرومية أنيقة، ومصابيح أمامية أكثر زاويّة ومصابيح نهارية ليد مدمجة.

بالاضافة الى طولها المتزايد بفضل قاعدة العجلات الأطول، ومن الخلف، حصلت السيارة على مصابيح خلفية جديدة متصلة بشريط ليد يمتد بكامل عرض السيارة، وأعلاه يوجد شريط كرومية يلتف حول قاعدة النافذة الخلفية والنوافذ الجانبية الخلفية.

اما عن المقصورة الداخلية لكرنفال 2021  ، فلم تكشف كيا بعد عن أية تفاصيل عنها، إلا أنها تؤكد أنها ستكون أكثر اتساعًا من الموديل الحالي.

وبالنسبة للمحركات، نعلم أنها ستحصل على قوتها من محرك محرك رباعي الأسطوانات توربو سعة 2.5 لتر بقوة 277 حصان و421 نيوتن.متر من عزم الدوران كأحد الخيارات، ومن المتوقع أن تتوفر بخيار محرك بأربعة أسطوانات توربو سعة 1.6 لتر بمساعدة محرك كهربائي وبطارية ليثيوم أيون 1.5 كيلووات/س لتحصل على قوة إجمالية قدرها 227 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران.

رسميا.. كيا تكشف عن كرنفال 2021 الجديدة كليا.. صور
رسميا.. كيا تكشف عن كرنفال 2021 الجديدة كليا.. صور
رسميا.. كيا تكشف عن كرنفال 2021 الجديدة كليا.. صور
رسميا.. كيا تكشف عن كرنفال 2021 الجديدة كليا.. صور
رسميا.. كيا تكشف عن كرنفال 2021 الجديدة كليا.. صور
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