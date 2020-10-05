سعر ومواصفات كيا ريو kia rio اليوم في مصر .. صور

كيا ريو kia rio والتي تنتمي طرحت شركة كيا مؤخرا السيارة والتي تنتمي لفئة السيارات العائلية السيدان .





و تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات 1600 سي سي، 123 حصان وعزم دوران 151 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات .









مواصفات كيا ريو kia rio





تعمل السيارة كيا ريو kia rio بنظام الجر الامامي و يمكنها التسارع من 2 حتى 100 كم في الساعة خلال 10.7 ثانية و تستهلك 7.2 لتر بنزين لكل 100 كم و تأتي كيا ريو kia rio بطول 1460 مم و عرض 1725 مم و ارتفاع 1460 مم و بشنطة خلفية 387 لتر .





كماليات كيا ريو kia rio





تأتي السيارة كيا ريو kia rio الفئة الأولى بالعديد من الكماليات و ابرزها حساسات سرعة، و مصابيح شبورة امامية، وجنوط 15 انش ومرايات كهربائيًة .





الامان في كيا ريو kia rio





كيا ريو kia rio بها العديد من مواصفات الامان ابرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامى وفرامل مانعة للانغلاق ABS واشارات بالمرايات الجانبية، وفتحة سقف كهرباء في اعلي فئة .





سعر كيا ريو kia rio في مصر





تبدأ اسعار كيا ريو kia rio من 284.900 حتي 340.000 جنيه .