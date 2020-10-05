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سيارات

سعر ومواصفات كيا ريو kia rio اليوم في مصر .. صور

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:02 ص
كيا ريو kia rio
كيا ريو kia rio
اشرف عطية
طرحت شركة كيا مؤخرا السيارة كيا ريو kia rio والتي تنتمي لفئة السيارات العائلية السيدان .

و تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات 1600 سي سي، 123 حصان وعزم دوران 151 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات .


مواصفات كيا ريو kia rio 

تعمل السيارة كيا ريو kia rio بنظام الجر الامامي و يمكنها التسارع من 2 حتى 100 كم في الساعة خلال 10.7 ثانية و تستهلك 7.2 لتر بنزين لكل 100 كم و تأتي كيا ريو kia rio بطول 1460 مم وعرض 1725 مم و ارتفاع 1460 مم و بشنطة خلفية 387 لتر . 

كماليات كيا ريو kia rio 

تأتي السيارة كيا ريو kia rio الفئة الأولى بالعديد من الكماليات و ابرزها حساسات سرعة، و مصابيح شبورة امامية، وجنوط 15 انش ومرايات كهربائيًة .

الامان في كيا ريو kia rio 

كيا ريو kia rio بها العديد من مواصفات الامان ابرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامى وفرامل مانعة للانغلاق ABS واشارات بالمرايات الجانبية، وفتحة سقف كهرباء في اعلي فئة .

سعر كيا ريو kia rio في مصر 

تبدأ اسعار كيا ريو kia rio  من 284.900 حتي 340.000 جنيه . 

سعر ومواصفات كيا ريو kia rio اليوم في مصر .. صور
سعر ومواصفات كيا ريو kia rio اليوم في مصر .. صور
سعر ومواصفات كيا ريو kia rio اليوم في مصر .. صور
سعر ومواصفات كيا ريو kia rio اليوم في مصر .. صور
سعر ومواصفات كيا ريو kia rio اليوم في مصر .. صور
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سعر ومواصفات كيا ريو kia rio اليوم في مصر .. صور

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