وليد نجا يكتب: ذكري مولد نبي جاء ليتمم مكارم الأخلاق

تهل علينا في الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام الذكري العطرة لمولد خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاه وأفضل السلام فجميع الأنبياء والرسل هم مبعثون من الله سبحانه وتعالي ليرشدونا نحن البشر لعبادته ولقد خلقنا الله سبحانه وتعالي شعوبا وقبائل متنوعين ثقافيا ودينيا وعرقيا لكي نتعارف، فما أحوجنا اليوم إلى ترجمة معاني ديننا الحنيف فترجمة أفعالنا وأن نرسي قواعد ومباديء التعايش السلمي بيننا كبشر وأن لنا جميعا الحق في أن نعيش حياة كريمة دون النظر إلى الدين أو اللون أو الجنس.





ومانراه من محاولة أتهام ديننا الحنيف بالإرهاب والقتل والتدمير هو كذب ورياء وليس من سلوك الإسلام بل من صنيعة أعدائنا ،ولقد ترك الله سبحانه وتعالي لنا حرية الإيمان به وجعل الأختلاف سنة كونية فجميع الأديان تدعو للقيم وحسن والخلق وقد جاء الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق ولعل أبلغ وصف وأدق تصوير لخلق الرسول الكريم ما وصفه به القرآن في سورة القلم الآية رقم (4) بسم الله الرحمن الرحيم "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ" صدق الله العظيم وعندما سُئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فإجابت "كان خلقه القرآن" فسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم أهتم بوضع الأسس والقواعد وأصول المعاملات بين الناس في حياتهم الدينية والدنيوية ومنها السلوك الاجتماعي والأخلاقي فالصدق والأمانة وصلة الأرحام وجبر الخواطر وغيرها من القيم الإيجابية التي تحافظ علي الروابط المجتمعية وتحقق الأمن المجتمعي فتلك القواعد هي من أسست للحضارة الإسلامية وحققت الفتوحات والتقدم والرقي وجعلت المهابة في قلوب أعدائنا وقد لخص العالم الإميركي مايكل هارت ذلك في قولة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم سياسي عرفه التاريخ موضحا أن استعراض التاريخ يكشف أن هناك بعض الأحداث الكثيرة فيه كان من الممكن أن تقع بشخصيات أخرى غير الشخصيات التي ارتبطت بها إلا في حالة انتشار الإسلام ووحدة العرب " فمن المستحيل أن يقال ذلك عن البدو وعن العرب عموما وعن إمبراطوريتهم الواسعة دون أن يكون هناك محمد، فلم يعرف العالم كله رجلا بهذه العظمة قبل ذلك، وما كان من الممكن أن تتحقق كل هذه الانتصارات الباهرة بغير زعامته وهدايته وإيمان الجميع به".





فالاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات لنا جميعا جيلا بعد جيل فيجب أن يكون راسخا في أذهاننا أن نحييها بقلوبنا وأفعالنا فالأسلام هو السنة النبوية المشرفة والقرآن الكريم وقد وعد الله سبحانه وتعالي بحفظ القرآن الكريم في صورة الحجر بسم الله الرحمن الرحيم " إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)" صدق الله العظيم وقد عمد أعدائنا إلي محاولة طمس قيمنا وبث الفرقة فيما بيننا فكيف وحد الرسول صلي الله علية وسلم قبائل العرب ؟ وحدها بحسن الخلق والعطاء والصفاء النفسي فكان أعدل الناس وأعفهم وكان يُسمَّى قبل نبوته الأمين ويُتَحاكم إليه في الجاهلية قبل الإسلام وقد روى الترمذي عن علي أن أبا جهل قال له‏:‏ إنا لا نكذبك، ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله –تعالى- فيهم‏: ‏بسم الله الرحمن الرحيم {فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ} صدق الله العظيم (33)‏الأنعام‏ وسأل هرقل أبا سفيان:هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال‏؟‏ قال‏:‏ لا‏ ،وقد مكث سيدنا محمد صلي الله علية وسلم بعد النبوه في مكة المكرمة عشر سنوات قبل الهجره المشرفة إلي المدينة المنورة يدعو إلي الصدق والأمانة والتجرد وأن الإيمان من أسمي المراتب التي يصل إليها المؤمن وأن من شروط الإيمان أن يحب كل منا لأخيه مايحب لنفسة ولابد أن نحيا كأمة عربية وإسلامية سنة النبي الصحيحة ونبعد عن الفتن فنحن نعيش في عالم مضطرب يصدق فية الكاذب ويكذب الصادق وقد أخبرنا عنة سيدنا محمد صلي الله علية وسلم وقد نزعت مهابتنا من قلوب أعدائنا وتداعت علينا الأمم ولكي ننجو من عصر الفتن محتم علينا العوده للجذور وأحياء السنة النبوية الصحيحة وأحترام العادات والتقاليد فقد أدرك أعداء أمتنا أن قوتنا كأمة عربية وإسلامية في ديننا فعمدوا إلي بث الفتن والشقاق فيما بيننا وأعتمدوا في حربهم مع حضارتنا وقيمنا علي" قاعد فلسفية تقول إذا أردت أن تصلح شيئا عليك أن تكون بداخة وإذا أردت أن تفسد شيئا عليك أن تكون بداخله حتي تحافظ علي الفتنة مابين الفئة المستهدفة" فحاربونا في عقيدتنا بمن يدعون أنهم منا فظهر الأسلام السياسي وقد كشف التسريبات الأمريكية الأخيره عن ذلك وأدعو الجميع إلي أحياء السنة النبوية الشريفة والأحتفال بالمولد النبوي الشريف بإحياء سنته الشريفة وعلينا جميعا أن نربي أبناءنا علي الصدق والأمانة وصلة الأرحام فننصر ديننا بالأعمال وكل منا مسئول عن نفسه ومايعيل فتعود مهابتنا بين الأمم ونصبح عبادا مؤمنين فينصرنا الله بنصره .