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سيارات

مواصفات نيسان ألتيما 2021 nissan altima الجديدة.. صور

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:01 م
نيسان ألتيما 2021
نيسان ألتيما 2021 nissan altima
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اشرف عطية
اعلنت شركة نيسان عملاق صناعة السيارات اليابانية عن قائمة الأسعار الأمريكية للسيارة نيسان التيما 2021 nissan altima سيدان متوسطة الحجم والتي ارتفع سعرها بقيمة 200 دولار ليصبح 24,300 بدلا من 24.100 دولار اي حوالي 380.000 جنيه مصري .

جاءت السيارة نيسان التيما 2021 nissan altima بتحديثات محدودة تشمل انظمة سلامة جديدة لمساعدة السائق وخيارات جديدة لفئة SV مثل سقف قمري وتدفئة وتهوية المقاعد الأمامية و غيرها .

وتأتي  نيسان التيما 2021 nissan altima بمحرك 2500 سي سي 4 سلندر بنزين تيربو بقوة 188 حصان وعزم دوران 244 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس CVT  و تعمل بنظام الدفع الامامي و متوفرة بمحرك آخر 4 سلندر2000 سي سي تيربو قوة 236 حصان وعزم 320 نيوتن متر .

وستحصل السيارة نيسان التيما 2021 nissan altima على أنظمة سلامة قياسية تشمل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي والتحذير المبكر من الاصطدام والتحذير من مغادرة حارة الطريق ورصد النقطة العمياء، وذلك في جميع الفئات داخل الولايات المتحدة الامريكية .

جدير بالذكر انه كشفت شركة نيسان عن السيارة Rogue موديل 2021 بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 181 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT متعدد السرعات، كما حصلت على تقنية الدفع الأمامي بشكل قياسي، والدفع الخلفي كشكل إختياري.

جاءت نيسان Rogue موديل 2021 بمظهر هجومي من خلال استخدام تكنولوجيا التبريد القياسية باعتمادها على شكل الشبكات العريضة، و أضافت أيضًا مصابيح LED أمامية نحيفة، وكشافات ضباب مستطيلة الشكل، لتزيد من روعة التصميم، كما أضافت عجلات قياس رياضية، تتوسط جنوط السيارة التي تجمع بين اللون الأسود والفضي. 
مواصفات نيسان ألتيما 2021 nissan altima الجديدة.. صور
مواصفات نيسان ألتيما 2021 nissan altima الجديدة.. صور
مواصفات نيسان ألتيما 2021 nissan altima الجديدة.. صور
مواصفات نيسان ألتيما 2021 nissan altima الجديدة.. صور
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