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سيارات

طرح نيسان قشقاي ميدنايت أيديشن بتخفيض 20 ألف جنيه

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:00 م
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
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أماني نوار
أكدت نيسان إيجيبت استمرارها في طرح طرازاتها لنيسان قشقاي في الفئة الجديدة ميدنايت أيديشن في السوق المحلي المصري.

وقالت الشركة أن السيرة تتوفر في أكتوبر الجاري بسعر 439 ألف جنيه بدلا من 459 ألف جينه بتخفيض بلغ 20 ألف عن السعر الأصلي.

واوضحت الشركة أن الفئة الجديدة تحتلف عن باقي الفئات خاصة في اللمسات الخارجية ,تشمل العجلات باللون الاسود مع وجود سقف باللون الأسود  وبعض الأجزاء السوداء في  المقصورة الداخلية للسيارة.

كما تحتفظ السيارة بنفس المحرك وهو سعته 1200 سي سي تيربو بقوة 115 حصان وعزم دوران 165 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك ، سعر السيارة في السوق المصر يبدأ من 364.900 ألف جنيه .



يذكر أن كشفت صور تم تسريبها عن تصميم النموذج الجديد من سيارات نيسان قشقاي، والتي تعتزم الشركة الكشف عنه قبل نهاية العام الجاري.

وجاءت السيارة الجديدة مختلفة كليا من حيث الشكل عن سيارات قشقاي الحالية، وأصبح هيكلها أكثر انسيايبية ، وتغير فيها تصميم المصايح الامامية ، حتى أصبحت أنحف وأكثر بروزا ، وكذلك تغير تصميم ممتصات الصدمات ، وأصبحت العجلات أكر ، كما زودت السيارة سقف بانورامي كبير جدا ،يمنح الركاب الشعور بالاسترخاء أثناء السفر.


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