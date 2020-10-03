نيسان تجري تغييرًا في أسعار قشقاي 2021 nissan qashqai .. صور

قررت شركة نيسان رفع أسعار سيارتها قشقاي اليوم في مصر بقيمة 5000 جنيه وحصلت سيارات نيسان قشقاي nissan qashqai في مصر على عدد من الإضافات الجديدة والتحديثات وزودت بكماليات ووسائل أمان اضافية داخل المقصورة لنسخ 2020 .
تأتي السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai بمحرك 1200 سي سي 112 حصان عزم دوران 165 نيوتن متر و تعمل بنظام الجر الأمامي و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات CVT.
nissan qashqai
جاءت الفئة الأولي من السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai بشاشة جديدة أكبر في الحجم 7 بوصة مكان الشاشة السابقة 5 بوصة وهذا الاجراء طبق في كل الفئات ويمكن للشاشة الجديدة الاندماج مع موبايلك الخاص .
وزودت السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai باضافات أخري تشمل الزجاج الفاميه الذي يوفر الخصوصية والتحكم الصوتي ونظام الصوت بوز مع 7 سماعات وركائز تحميل فوق السقف وجي بي اس . كما زودت بمكابح طوارئ ذكية وتنبيه التصادم الامامي وكاميرا في الخلف أو كاميرا محيطية حسب الفئة .
وقدمت السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai في 3 فئات مختلفة في مصر و نستعرضها اليوم بعد تخفيض اسعارها :
نيسان قشقاي nissan qashqai الفئة الأولى بسعر 365.000 جنيه بدلا من 360.000 جنيه .
نيسان قشقاي nissan qashqai الفئة الثانية بسعر401.000 جنيه بدلا من 396.000 ألف جنيه .
نيسان قشقاي nissan qashqai الفئة الثالثة بسعر 430.000 جنيه بدلا من 425.000 ألف جنيه.
وجائت نيسان قشقاي nissan qashqai الفئة الرابعه بسعر 439.000 جنيه .