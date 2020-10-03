نيسان تجري تغييرًا في أسعار قشقاي 2021 nissan qashqai .. صور





تأتي السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai بمحرك 1200 سي سي 112 حصان عزم دوران 165 نيوتن متر و تعمل بنظام الجر الأمامي و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات CVT.







nissan qashqai

جاءت الفئة الأولي من السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai بشاشة جديدة أكبر في الحجم 7 بوصة مكان الشاشة السابقة 5 بوصة وهذا الاجراء طبق في كل الفئات ويمكن للشاشة الجديدة الاندماج مع موبايلك الخاص .





وزودت السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai باضافات أخري تشمل الزجاج الفاميه الذي يوفر الخصوصية والتحكم الصوتي ونظام الصوت بوز مع 7 سماعات وركائز تحميل فوق السقف وجي بي اس . كما زودت بمكابح طوارئ ذكية وتنبيه التصادم الامامي وكاميرا في الخلف أو كاميرا محيطية حسب الفئة .





وقدمت السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai في 3 فئات مختلفة في مصر و نستعرضها اليوم بعد تخفيض اسعارها :





نيسان قشقاي nissan qashqai الفئة الأولى بسعر 365.000 جنيه بدلا من 360.000 جنيه .







نيسان قشقاي nissan qashqai الفئة الثانية بسعر401.000 جنيه بدلا من 396.000 ألف جنيه .







نيسان قشقاي nissan qashqai الفئة الثالثة بسعر 430.000 جنيه بدلا من 425.000 ألف جنيه.





