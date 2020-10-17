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فن

شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بـ إطلالة ساحرة.. شاهد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:17 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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محمد بدران
حرصت المطربة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت شمس الكويتية بإطلالة كاجوال جذابة وناعمة، وعلقت على صورتها قائلة: ‏"‏احذف من حياتك كل من يقوم بإلغاء ضحكتك ☀️".


وأبرزت شمس الكويتية جمالها، حيث ارتدت بدي كت باللون الأبيض وبنطالا أنيقا اورانج، واعتمدت علي تسريحة شعرها الناعمة، وهو ما تناسب مع  تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.


وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الماكياج، حيث اختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم، وأبرزت جمال عينيها بالآي شادو والاي لاينر والماسكرا والكحل الأبيض.


وعلى جانب آخر، انتهت الفنانة  شمس الكويتية من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، المُنتظر لطرحه الفترة المقبلة.


يذكر ان احدث أعمال الفنانة  شمس المسلسل السعودي الكوميدى "عوض أبا عن جد " وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبد المجيد الرهيدي، من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي.


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