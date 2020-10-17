قانون روابط الأندية.. أشرف صبحي: هدفنا تطوير الرياضة المصرية.. فيديو

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم السبت ، أعضاء اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وبحضور حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، و ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، وعدد من الفنيين والإداريين المعنيين بالأجهزة الفنية.





ومن جانبه أكد صبحي أنه سيتم إرسال قانون روابط الأندية إلى اتحاد الكرة، الأسبوع المقبل بعد مراجعته، مؤكدا أن الهدف هو تطوير الرياضة الفترة المقبلة.





وأشار إلى أن الرياضة المصرية لن تقف على فرد ومصر اكبر من الجميع ولن نسمح لاي احد بتعطيل مسيرة انجازات الرياضة المصرية.

بحث اللقاء الاستعدادات المتعلقة بالمنتخبات الثلاثة، والمعكسرات التدريبية المحددة لهم استعدادًا للمباريات الودية المقبلة، ومختلف المنافسات، فضلًا عن مناقشة رؤية اتحاد الكرة بشأن المنتخبات الثلاثة الفترة المقبلة.





وأوضح الدكتور أشرف صبحي تقديم كل الدعم للمنتخبات الوطنية لكرة القدم في مشوارها بمختلف المنافسات، مطالبًا بالمساندة والمؤازرة من الجميع للمنتخبات الوطنية الثلاثة في الفترة الراهنة تحقيقًا للأهداف المرجوة من كل جهاز فني يعقب ذلك مرحلة التقييم.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات الوطنية لكرة القدم الفترة المقبلة، والتغلب على كافة التحديات وتحقيق الفوز في مبارياتهم، وإدخال السعادة على المصريين.



