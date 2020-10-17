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استشاري لـ مرضى السكر: أرتدوا هذا النوع من الأحذية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:31 م
مرضى السكري
مرضى السكري
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نهى هجرس
صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن مرضى السكري لديهم نسب عالية للإصابة بالقدم السكري بشكل عالِ، ومن أجل منع ذلك يجب الحفاظ على نسبة السكر في الدم بشكل جيد.


وأضاف الدالى، بضرورة الحفاظ على ضغط الدم وليس السكري فقط، والحرص على ارتداء أحذية مريحة وطبية لتوفر الراحة لقدم مريض السكري، وممارسة الرياضة الهوائية بشكل منتظم.

وقال الدكتور وليد الدالى، إن هناك بعض الأمور والاحتياطات الهامة التي يتوجب القيام بها لمنع الإصابة بمضاعفات القدم السكرية، ومنها إجراء فحص عام للقدمين، مرة واحدة على الأقل كل سنة، حتى في حال عدم وجود أية علامات أو أعراض، والحفاظ على نظافة القدمين، عن طريق غسلهما بشكل يومي، والمواظبة على تجفيفهما بعد الغسل خاصة بين الأصابع لمنع الإصابة بالعدوى خصوصا عدوى الفطريات.

وأردف الدكتور وليد الدالى، بضرورة ارتداء أحذية مريحة لـ مرضى السكري، ويجب أن لا يكون الحذاء ضيقا؛ لكي يساوي بين الضغط الذي يتم تشغيله على كف القدم أثناء المشي والوقوف بشكل مريح، كما ينبغي تعديل الحذاء نفسه في نهاية اليوم وعند الوقوف،  كما يجب أن يكون طول الحذاء وشكله كبيرين بما يكفي لكي يكون هنالك متسع لأصابع القدم، فضلا علي أن يكون عمق الحذاء ملائمًا لمقاس القدم.

وتابع الدكتور وليد الدالى، إلى أن القدم السكرية لا تظهر بشكل مفاجئ، بل من خلال مسار متواصل، يتسم بعلامات مسبقة كثيرة بالتالي تيقظ المريض والطاقم العلاجي إليها يمنع المضاعفات ويبطئ وتيرة تقدمها.
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