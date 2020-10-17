طريق العالم الجديد: BLOCKCHAIN الهندى

أيد رئيس وزراء الهند ، ناريندرا مودي ، blockchain باعتباره "فرصة في مجال التكنولوجيا الرائدة'' ، مما جدد الآمال في أن البلاد تتجه نحو العملات المشفرة. في خطاب رئيسي في قمة الأفكار الهندية يوليو 2020، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي البلاد كملاذ للمستثمرين متعددي الجنسيات. "تشمل الفرص في التكنولوجيا أيضًا فرصًا في التقنيات الرائدة لـ 5G وتحليلات البيانات الكبيرة والحوسبة الكمية و Blockchain وإنترنت الأشياء ،" وأضاف مودي أن نصف مليار شخص في الهند متصلون بالفعل بالإنترنت وأن نصف مليار آخرين ينتظرون الاتصال. وقال إن هذا يمثل فرصة كبيرة للشركات للتوسع في سوق كبير. على عكس الصين ، التي لا تزال مغلقة إلى حد كبير أمام شركات التكنولوجيا الأجنبية ، تريد الهند الانفتاح. صرح رئيس الوزراء أنه خلال السنوات الست الماضية ، بذلت الهند العديد من الجهود لجعل اقتصادها أكثر انفتاحًا وتوجهًا نحو الإصلاح. إعادة تغريد تعليقات رئيس الوزراء ، سلط منفذ التشفير الهندي ، Crypto Kanoon ، الضوء على أهمية الوضوح من حيث اللوائح في المستقبل. تعمل الصين على دمج شبكة Blockchain المدعومة من الدولة مع ستة سلاسل blockchain عامة في العالم. من المهم أن نتبنى سلاسل الكتل العامة وأن نضع تنظيمًا واضحًا حول الموضوع بأكمله ".

ظاهريًا ، يبدو أن الهند تتخذ نفس المسار الذي سلكته الصين ، حيث تروج لتقنية blockchain لكنها لا تزال حذرة بشأن العملات المشفرة. لا يزال الوضع الحالي غير واضح على الرغم من تأكيد بنك الاحتياطي الهندي (RBI) في مايو 2020 أنه لا توجد قوانين تمنع البنوك من تقديم خدمات لعملاء الأعمال المرتبطين بالتشفير. جاء ذلك في أعقاب إلغاء المحكمة العليا للحظر في مارس 2020. ومع ذلك ، أعاقت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد التبني ، وكانت البنوك مترددة في فتح أبوابها للأصول الرقمية. لا تزال بعض البنوك ، مثل HDFC و Indusind Bank ، ترفض التعامل مع الأصول الرقمية. في ندوة عبر الإنترنت ، ناقش وزير المالية السابق للهند ، سوبهاش شاندرا جارج ، مستقبل التشفير مع المديرين التنفيذيين في الصناعة. لعب Garg دورًا فعالًا في صياغة مشروع قانون يقترح فرض حظر على العملات المشفرة ، وسجن أولئك الذين يحتفظون بها. وقال إنه يمكن استخدام الأصول المشفرة كسلع منظمة ولكن يجب عدم السماح لها بالعمل كعملات في الهند. وناقش المسؤولون التنفيذيون في الصناعة بأنه لا ينبغي اعتبار العملات المشفرة بديلًا للروبية. الهند بعيدة جدًا عن كونها مركزًا عالميًا للعملات المشفرة. يبدو أن إشراك البنوك هو المفتاح. ربما يؤدي دعم رئيس الوزراء مودي الأخير لتقنية البلوك تشين إلى تحفيز البنك المركزي أخيرًا على اتخاذ إجراء.

هذا وقد نشر المعهد الوطني الهندي للحكومة الذكية (NISG) مسودة استراتيجيته الوطنية بشأن Blockchain. يقدم اقتراحات طموحة ، بما في ذلك العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC و blockchain الوطنية. تم اقتراح الروبية الرقمية للبنك المركزي (CBDR) على blockchain العام المصرح به. الهند لديها سجل حافل في طرح مشاريع واسعة النطاق مع ما يقرب من 1.2 مليار شخص مسجلين في مشروع الهوية الرقمية الوطنية (Aadhaar). لكن لديها 582 مليون حساب مصرفي فقط مقارنة بـ 1.21 مليار اتصال محمول. لذلك يمكن للمرء أن يرى إمكانية وجود عملة رقمية للشمول المالي وحده. ومع ذلك ، فإن الأساس المنطقي المهم للمسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة الواردة في الوثيقة هو القدرة على تسييل بيانات إنترنت الأشياء (IoT) والبيانات الشخصية الأخرى. ومن ثم يمكن تعويض الناس عن مشاركة البيانات الصحية والاتصالات والبيانات المالية. وقالت مؤسسة التضامن الوطني: "إن إطلاق العنان لقيمة البيانات في أيدي المواطنين بطريقة آمنة يمكن أن يعطي دفعة كبيرة للدخل المتاح للمواطنين". تتصور NISG أن يقوم مطورو وشركات blockchain الهندية بإنشاء تطبيقات لامركزية ، على غرار Ethereum و EOS ، ولكن بدلًا من ذلك على blockchain منظم مع حماية المستهلك. ومن ثم تم اقتراح Blockchain الوطنية المصرح بها ، حيث تقوم الإدارات الحكومية والجمعيات الصناعية بتشغيل عقد المصادقة. يقترح تشغيل إصدار خاص من Ethereum ، ربما Quorum أو نسخة خاصة من Hashgraph باستخدام إثبات السلطة. تقنية Hedera Hashgraph ليست مفتوحة المصدر ، لذلك قد يكون ذلك مكلفًا. يمكن أن تقدم منصة Blockchain الوطنية الثقة كخدمة. يشير إلى بعض حلول blockchain للمؤسسات التي تضيف تجزئات تشبه بصمات الأصابع إلى blockchain العامة. ولكن الأهم من ذلك كله ، أنها تريد من حكومة الهند الإشارة إلى نيتها استخدام تقنية blockchain نفسها وتشجيع قطاع نابض بالحياة. بصرف النظر عن هذين الاقتراحين الرئيسيين ، تستكشف الوثيقة أيضًا الجوانب الحكومية والتشريعية. على وجه الخصوص ، تفرض الهند قيودًا على العملات المشفرة. وقرر مودي ان Blockchain هي أولوية وطنية للتنميه.

ستعمل تقنيات Blockchain على " تمكين المواطنين من خلال زيادة الشفافية واللامركزية والمساءلة الإضافية ... ولديها إمكانات واضحة لتحسين مستويات المعيشة بشكل جذري في جميع أنحاء البلاد ". لذلك على الرغم من كل الضجيج الذي يحدث في دوائر الحكومة الهندية في الوقت الحالي ، فإن هذا التصريح الأخير هو أوضح إشارة ممكنة أن Blockchain ستكون في الصدارة والوسط في مستقبل اقتصاد الهند. بعنوان Snappily "Blockchain إستراتيجية الهند - نحو تمكين سهولة الأعمال" ، حدد تقرير " NITI "لجنه سياسات الحكومه الهنديه" عددًا من المجالات الرئيسية للابتكار المحتمل ، بما في ذلك إدارة أفضل للعقود وتحسين المشتريات وتحسين الجودة ضوابط عبر سلاسل التوريد الحالية. . بالطبع ، تم بالفعل متابعة تبسيط سجلات تسجيل الأراضي وعمليات نقل الملكية على نطاق واسع ، كما هو الحال مع البنية التحتية الأكثر شفافية والأرخص القائمة على بلوكتشين لتوريد الأدوية . يذهب الآن إلى أبعد من ذلك بكثير من خلال تسليط الضوء على إمكانية حدوث تغييرات مبتكرة إضافية في المناطق مثل إصدار الشهادات التعليمية حيث يمثل الاحتيال حاليًا مشكلة رئيسية، والتأمين والزراعة وأسواق تداول الطاقة. سيتم الآن استهداف الجميع لتقديم شبكات اجتماعية لامركزية جديدة . ويستنتج التقرير ملاحظة حيويه: " الهند لديها الآن فرصة فريدة للحكومة لتأخذ زمام المبادرة في إنشاء البنية التحتية الرقمية العامة والسماح لابتكار القطاع الخاص للاستفادة من لمزيد من التطوير ".

وتعتبر ثوره تكنولوجيه من خلال تقنية Blockchain التي لديها القدرة ليس فقط على تحويل التكنولوجى للهند ولكن كل شخص في جميع أنحاء العالم. يمكن تعريف Blockchain ببساطة على أنه مجموعة من السجلات المرتبطة ببعضها البعض ، ومقاومة بشدة للتغيير والمحمية باستخدام التشفير. كانت تقنية Blockchain في حالة تألق كامل كموضوع ذي أولوية في المنتدى الاقتصادي العالمي ، دافوس في 2018 و 2019. سيتم تبادل حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على هذه التكنولوجيا بحلول نهاية عام 2027. تمتلك شركات التكنولوجيا الرائدة أكثر من 200 دولار مليون استثمار وأكثر من 1000 موظف في تقنية blockchain التي تعمل بتقنية Internet of Things. من المرجح أن تكون الرعاية الصحية والتعليم والمصارف والتأمين والخدمات المالية الأخرى في مقدمة المرشحين للحصول على هذه التكنولوجيا. لقد تمت مناقشة الكثير بالفعل حول قدرة تقنية blockchain على زيادة خصوصية المستخدمين ، وتعزيز الثقة وتقييد المتسللين عن طريق إزالة الاحتكاك داخل الشركة. يوضح Blockchain من الذي يضع البيانات في دفتر الأستاذ ومتى. الأشياء المميزة هي أنه بمجرد إضافة البيانات في دفتر الأستاذ أو الكتلة هذا ، لا يمكن تغيير البيانات بواسطة أي عقدة في الشبكة. الشيء الرئيسي هو أنه بمجرد إضافة البيانات ، يمكن للمرء تتبع البيانات والمحفوظات الكاملة لهذا السجل. تستخدم تقنية Blockchain خوارزميات معقدة لا يمكن اختراقها وهي الخيار الأكثر أمانًا على هذا الكوكب. بدأت بعض الولايات الهنديه بالفعل في تقديم إشعارات العطاء لسجلات الأراضي المستندة إلى blockchain خاصة للمزارعين. كانت ولاية أندرا براديش أول ولاية تطبق هذه التقنية. قامت شركة Tech Mahindra جنبًا إلى جنب مع الشركات التكنولوجية العملاقة الأخرى Microsoft و IBM بتطبيق حل DLT والذي سيتم استخدامه لتسجيل وتتبع شكاوى العملاء حول UCC. في الهند ، تشارك جميع شركات الاتصالات و TRAI بيانات التفضيلات المسجلة والمخالفات وفقًا لشكاوى العملاء.تقوم APCRDA بتنفيذ DLT لتسجيل تسجيل الأراضي. يتم تنفيذ هذا من قبل ZEBI ، وهي شركة مقرها حيدر أباد. تقوم Zebi بتنفيذ إدارة الشهادات القائمة على blockchain لـ 35 جامعة / كلية في ولاية كارناتاكا وأندرا براديش. تقوم Telangana is Government باستكشاف blockchain لتطبيقات إدارة المركبات الآلية لتتبع دورة حياة السيارة من التصنيع إلى نهاية فترة الضمان وهي قيد التقييم.

في المرحلة الأولية ، كانت Bitcoin 2009 هي أول ابتكار رائد تم بناؤه على تقنية blockchain لإنشاء أموال رقمية يمكنها تخزين ونقل القيمة تمامًا مثل أي عملة ورقية أخرى. يتطلع عمالقة التكنولوجيا الحاليون مثل جوجل وآي بي إم ومايكروسوفت وأمازون وفيسبوك إلى استخدام هذه التقنية ولكن لم يتم اعتماد هذه التكنولوجيا على نطاق واسع من قبل تطبيقات الخدمات الحكومية. من المهم ملاحظة أن تقنية blockchain مبنية على قمة تكنولوجيا الإنترنت. استغرقت تقنيات الإنترنت مثل التجارة الإلكترونية والأعمال الأخرى ذات الصلة أكثر من 3 عقود تقريبًا قبل أن تصبح ناجحة. في الوقت الحالي ، هناك حاجة إلى رؤية وقيادة أكبر مما هو مطلوب فيما يتعلق بتبني هذه التكنولوجيا الجديدة لجعل الهند رائدة عالمية في الاقتصاد العالمي. هناك حاجة أكبر فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا لاقتصاد blockchain الرقمي. تحتاج الحكومة إلى التعاون الوثيق مع جميع مستويات الإدارة وإبلاغ الإمكانات الخفية لهذه التكنولوجيا بوضوح. تحتاج الصناعات إلى تقديم وإثبات أمثلة إنتاج حقيقية لنشر تقنية blockchain عبر قطاعات مختلفة من الاقتصاد. في الآونة الأخيرة ، يجب تخصيصها لتكنولوجيا blockchain هذه ، بشكل كبير بالطريقة التي مولت بها الحكومة الأمريكية الأبحاث في الإنترنت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى . الدعم من الحكومة الهنديه أمر بالغ الأهمية كما لعبت للقوى العاملة التكنولوجية الكبيرة التي كانت العمود الفقري للمعرفة في العالم دورا حاسما فى صياغه مهارات القياده . وتم اقتراح نظام إدارة هوية قوي في جميع أنحاء البلاد في شكل Aadhar و UIDAI . الشيء المهم الذي يجب ملاحظته هو أن قدرة الهند على تحقيق دور قيادي عالمي في تقنية blockchain سيحث على الاستثمار في البحث ورأس المال البشري. يجب على الحكومة دعم هذه التكنولوجيا في مختلف الإدارات العامة.



