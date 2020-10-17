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رياضة

أكبر مفاجآت الدوري الإسبانى.. قادش يفوز على ريال مدريد 1-0 وينازعه على صدارة الليجا..فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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عمر سلامة
سقط ريال مدريد حامل لقب الليجا، في أول خسارة له هذا الموسم، بهدف دون رد، خلال مواجهة قادش اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة، في معقله "ألفريدو دي ستيفانو".

سجل هدف المباراة الوحيد لقادش أنتوني لوزانو في الدقيقة 16.

وبهذا الانتصار رفع قادش رصيده إلى 10 نقاط في وصافة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 10 نقاط في الصدارة بشكل مؤقت.

وعلى عكس المتوقع، بدأ قادش المباراة بضغط مُبكر وكاد أن يفتتح التسجيل  فى الدقيقة 2، حيث استغل ألفارو نيجريدو خطأ كارثي بين لاعبي ريال مدريد في منطقة الجزاء وسدد كرة تألق راموس في تشتيتها من على خط المرمى.

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