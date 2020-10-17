الديهي:الرئيس السيسي وضع خطوطا حمراء لحل الأزمة الليبية سياسيًا..فيديو

قال الاعلامي نشأت الديهي ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى وزيرة الخارجية الاسبانية بحضور سامح شكري وزير الخارجية ونتج عن هذا توافق مصري إسباني حول مجمل القضايا المتواجدة في المنطقة.





واضاف الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع على قناة تن ، أن وزيرة الخارجية الاسبانية اكدت علي ان التحذيرات المصرية العلنية هي التي جعلت الامور تصل الى ماوصلت اليه وتسببت في وقف إطلاق النار ومحاولة الدخول في حل سياسي في ليبيا.





الديهي ، أن تحديد الرئيس السيسي الي ان سرت والجفرة خط احمر وهذا ما جعل الأوضاع في ليبيا تثبت على ما هو عليه والبدء في إيجاد حل سياسي وتوافقي بين الاخوة الليبيين . وأوضحالأوضاععلىعليهوالبدءإيجادالاخوةالليبيين



