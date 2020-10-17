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أخبار العالم

شاهد.. أول ظهور لحرم السلطان العماني هيثم بن طارق.. فيديو وصور

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:51 م
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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محمود نوفل
بدت حرم سلطان عمان هيثم بن طارق في أول ظهور لها، في قمة الشياكة والأناقة وتفاعل كثيرون من رواد التواصل الاجتماعي مع صورها علي تويتر بعد أن كرّمت عددًا من الشخصيات النسائية بمناسبة يوم المرأة العمانية.

ومنحت حرم سلطان عمان عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية وسام الإشادة السلطانية للمكرمات وذلك في قصر البركة العامر بولاية السيب القريب من العاصمة العمانية مسقط بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وكان  السلطان هيثم بن طارق منح وسام الإشادة السلطانية ل عدد من الشخصيات النسائية العُمانية.

وقامت  حرم  السلطان المعظم-  ورعاها- بتسليمهن الأوسمة، وذلك خلال رعايتها الاحتفال بمناسبة يوم المرأة العمانية، صباح اليوم بقصر البركة العامر.

كما هنّأت  حرم  السلطان  المرأة العمانية بمناسبة يومها الذي يوافق ١٧ من شهر أكتوبر من كل عام في كلمة لها خلال الحفل.

‏وكان سلطان عمان هيثم بن طارق قرر منح الوسام لعدد من الشخصيات النسائية فيما تولت حرم السلطان تسليم الأوسمة كما كرمت نحو 50 أخريات من الشخصيات النسائية البارزة في العديد من المجالات بالبلاد .
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