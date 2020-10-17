أبرزهم سامح عاشور.. ممثلو النقابات المهنية والعمالية في قائمة تعيينات الشيوخ

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم قرارًا جمهوريًا بقائمة المعينين في مجلس الشيوخ ، وجاءت إختيارات الرئيس فى تعيينات مجلس الشيوخ بناء على معايير و إختيارات و تمثيلها لكافة الأطياف والفئات في المجتمع.



