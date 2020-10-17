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أحمد موسى يعرض تفاصيل مؤتمر أبو العينين الحاشد مع عظيمات الجيزة والدقي والعجوزة.. فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:11 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تفاصيل الإجتماع الجماهيري الحاشد للنائب محمد أبو العينين المرشح لانتخابات مجلس النواب على المقعد الفردي  في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، مع عظيمات مصر في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة.
  
وعقد النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة 2020، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لـ عظيمات الجيزة والدقي والعجوزة، بحضور المئات من سيدات وفتيات الدائرة، بحضور الحاجة سمية أبوالعينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، والشيخ مصطفى عزت مدير المؤسسة.

وفي بداية اللقاء أعرب أبو العينين، عن سعادته بالدعم والتأييد الكبير الذي لمسه من سيدات الجيزة والدقي والعجوزة، قائلا: "اليوم عندي بمثابة عيد لاستقبال أم البطل وأم الشهيد واستقبال الأم المصرية المدرسة التي ربت وعلمت وخرجت أجيالا وأجيالا عبر العصور"، مشيرا إلى أن مصر رزقت برئيس عظّم دور المرأة المصرية، فهي من ربت وعلمت الطبيب والمهندس والقاضي والعامل والمزارع فهي تستحق كل تكريم واحترام.

وأشار أبو العينين إلى أن شعاره الانتخابي "معا.. من أجل مصر" تجسيد واقعي للدور الذي يقع على عاتق الجميع من التكاتف لأجل بناء الوطن، لافتا إلى أن تلك الانتخابات بمثابة استحقاق دستوري لبناء مصر الحديثة، وتحتاج مشاركة واسعة من جميع فئات الشعب لتحقيق الأحلام واستكمال مسيرة الإنجازات التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الجميع يشهد كيف تتغير مصر سريعا بل إن العالم أصبح يحسد مصر على هذا التقدم وهذا التغيير السريع الذي تحققه في مختلف المجالات والنهوض بالوطن للأفضل.

ووجه أبو العينين نصيحة لكل أهالي دائرة الجيزة بضرورة تحكيم ضمائرهم في اختيار من يمثلهم قائلا: "عمري ما قلت انتخبوا فلان أو علان، لكن بقول انتخبوا من ترضاه ضمائركم"، مؤكدا ثقته في وعي أبناء دائرته في اختيار النائب الذي يمتلك القدرة على تنفيذ الطلبات، والقدرة على التغيير للأفضل، وتوصيل صوت من يمثلهم للجميع، ومن يمتلك القدرة على تمثيل مصر في الداخل والخارج، ومن تكون كلمته محل ثقة من الجميع.

وأكد أبو العينين، أنه منذ اليوم الأول لإعلان نيته للترشح للانتخابات، أعد مخططا تفصيليا باحتياجات كل منطقة في الدائرة، وتم عرضه على اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتم الاتفاق على البدء في تنفيذه، مشيرا إلى أنه نه لمس توافقا ملحوظا في الرؤى مع محافظ الجيزة للنهوض بالمحافظة، وفقا للرؤى التي رسمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أنه وفقا لتلك الرؤى قرر محافظ الجيزة إطلاق خطة تطوير شاملة في الطرق والميادين، وتطوير كورنيش النيل لإعادة المظهر الحضاري له، إضافة إلى تنفيذ خطة تطوير واسعة في شارع جامعة الدول العربية، والشوارع والطرق الطولية والعرضية المتفرعة منه.

ووجه أبو العينين التحية لشهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم، كما توجه بالتحية لأسر وأمهات الشهداء والأبطال، وقال "أبو العينين" تعقيبا على كلمة والدة الشهيد الرائد ضياء فتحي - خبير مفرقعات استشهد أثناء عمله في تفكيك قنبلة بشارع الهرم في ٦ يناير ٢٠١٥ - ، قال: "تحية لأم الشهيد والبطل، فالشهيد لم يمت إنما حي في جنة الله".

وأعلن عن تقديم العديد من المبادرات لأبناء الجيزة عامة وأسر الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة خاصة، مشيرا إلى أنه من بين تلك المبادرات توفير منح دراسية بجامعة النيل وأولوية خاصة لأبناء الدائرة من أسر وأبناء شهداء الوطن، بواقع 10 منح دراسية كل عام، فضلا عن توفير 100 منحة أيضا لأبناء الدائرة من أسر الشهداء للدراسة في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية.
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