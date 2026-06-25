أوبرا وينفري تستعيد واقعة سقوط ويتني هيوستن.. وعائلتها ترد على روايتها

أعادت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري الحديث عن إحدى المواقف التي جمعتها بالمطربة الراحلة ويتني هيوستن، بعدما كشفت تفاصيل واقعة سقوطها خلال زيارة سابقة لبرنامجها الشهير، مؤكدة أنها حرصت وقتها على عدم انتشار صور الحادث حفاظًا على صورتها أمام الجمهور.

وخلال مشاركتها في مهرجان كان ليونز، تحدثت وينفري عن المقابلات التي أجرتها مع هيوستن على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أن إحدى الزيارات شهدت تعرض النجمة الراحلة لموقف مفاجئ داخل الاستوديو، ما دفعها إلى إيقاف التصوير والتعامل مع الأمر بعيدًا عن الأضواء.

وأكدت أوبرا أنها طلبت من الحضور عدم تداول أي صور التُقطت وقتها، موضحة أن الجميع احترم رغبتها، خاصة أن انتشار مثل هذه الصور كان من الممكن أن ينعكس سلبًا على صورة هيوستن في ذلك الوقت.

عائلة ويتني هيوستن ترد على تصريحات أوبرا وينفري

تصريحات وينفري أثارت تفاعلًا واسعًا، لتخرج عائلة ويتني هيوستن ببيان توضيحي نفت فيه ما تم تداوله بشأن ارتباط الواقعة بأي أزمة تتعلق بالإدمان، مؤكدة أن سقوط الفنانة حدث خلال بروفات الصوت وقبل بدء التسجيل الرسمي للبرنامج.

وأوضح ممثلو الورثة أن السبب كان مرتبطًا بظروف المسرح وضعف الإضاءة وعدم اعتياد هيوستن على تصميم المكان، مشددين على أن ربط الواقعة بمشكلاتها الشخصية السابقة لا يستند إلى حقائق.

وأضاف البيان أن ويتني هيوستن عُرفت باحترافيتها وحرصها الدائم على تقديم أفضل ما لديها للجمهور، معتبرين أن اختزال مسيرتها الفنية في أزماتها الخاصة يُعد تجاهلًا لإرثها الموسيقي الكبير.

وتظل ويتني هيوستن واحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم، بعدما حققت نجاحات استثنائية على مدار مسيرتها الفنية، قبل رحيلها عام 2012 عن عمر ناهز 48 عامًا.