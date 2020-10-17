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محافظات

بمجمع مرغم 2 للصناعات البلاستيكية.. طرح كراسات شروط 169 وحدة جديدة بالإسكندرية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:30 م
طرح كراسات شروط 169
طرح كراسات شروط 169 وحدة جديدة بالإسكندرية
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أحمد بسيوني

دعت محافظة الإسكندرية  أصحاب مشروعات البلاستيك خارج المناطق الصناعية والراغبين في إقامة مشروعات صناعات بلاستيكية جديدة للتقدم بطلبات الحجز، حيث يطرح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية كراسات الشروط لعدد 169 وحدة بمجمع مرغم للصناعات البلاستيكية 2.

وقال محمد صلاح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الإسكندرية بأن الجهاز يتلقى طلبات التقدم للوحدات بمجمع مرغم 2 على مدار الأسبوع خلال أيام العمل من الأحد للخميس من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 4 مساء.


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وأضاف أن الجهاز يقدم العديد من التسهيلات للمتقدمين لحجز الوحدات، وتتمثل في المساعدة في إعداد الدراسة الفنية والمالية-مجانا- المرفقة مع الطلب المقدم للحصول علي الوحدات والعديد من التسهيلات الأخرى من توفير التمويل للمشروعات وخدمات التأسيس المختلفة مثل خدمات الضرائب والتأمينات والأمن الصناعي والصحة وعديد من خدمات التأسيس التي يساهم بها الجهاز بخلاف الخدمات غير المالية المختلفة من المساعدة في التدريب الفني والإداري، والمساعدة في التسويق لبعض المنتجات، والمشاركة في المعارض، والعديد من الخدمات طبقا لاحتياجات العملاء.

يذكر أن الوحدات الصناعية جاهزة وكاملة المرافق وبتيسيرات كبيرة شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2880 جنيه للكراسة إلي 300 جنيه وإلغاء تكاليف دراسة الطلبات التي كانت تصل إلي 2800 جنية، وتخفيض مقابل جدية الحجز من 50 ألف جنية إلي 10 آلاف جنية.

علما بأنه سيتم تخصيص الوحدات بنظام التمليك أو نظام الإيجار بسعر 20 جنيها للمتر للإيجار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، ومساحة الوحدة 144 م2 ويمكن للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة وحتى 8 وحدات لكل مستثمر.

وبدأ طرح الوحدات اعتبارا من يوم الثلاثاء 13/10/2020 ويستمر حتى يوم الإثنين 2/11/2020.

يأتي هذا في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي. وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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