الحرام مش بيدوم.. محمد ناجي جدو يعلق على ضربة جزاء الوداد أمام الأهلي

علق محمد ناجي جدو لاعب نادي الجونة الحالي والأهلي سابقا، على ضربة الجزاء المحتسبة لصالح فريق الوداد والتي قام بصدها محمد الشناوي حارس الأهلي.





وكتب محمد ناجي جدو عبر حسابه بتويتر، قائلا: "الحرام مش بيدوم".





وحصل الوداد على ركلة جزاء بعد تدخل محمد الشناوي مع أحد لاعبي الوداد في الدقيقة 39، وأطلق حكم المباراة صافرته واحتسبها ركلة جزاء.





واستدعى حكام ال VAR حكم الساحة جاني سيكازوي للتأكد من احتساب ركلة جزاء لصالح الوداد.





وقرر حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء صحيحة على الأهلي تسبب فيها محمد الشناوي حارس المرمى في الدقيقة 39.













وسدد لاعب الوداد ركلة الجزاء ولكن تصدى لها الشناوي ببراعة لترتد داخل منطقة الجزاء ويسددها لاعب آخر وتعود للشناوي بين يديه.



