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منوعات

شاهد.. قبلة رومانسية من أروى لـ زوجها في عيد ميلاده

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:07 م
اروي وزوجها
اروي وزوجها
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محمد بدران
هنأت الإعلامية أروى، زوجها بمناسبة عيد ميلاده من خلال صورة وقبلة رومانسية، وقامت بنشر صورة تجمعهما وهي تحتفل بعيد ميلاده وأحضرت تورتة له.


وعلقت اروي قائلة: "كل عام و انت بخير و صحه يا حبيب عمري كل عام و انت حبيبي و عمريكل عام و انت ناجح و عظيم وظهر لي و لاولادنا انت #عيد ميلادك اليوم .. و انا عيدي يوم صرت زوجتك يا سندي و يا زوجي و ابني و صديقي و حبيبي".


وظهرت أروى، ترتدي بدي اسود جذاب عاري الكتفين ابرز جمالها، وجيب باللون الذهبي لإكمال إطلالتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أروى في المكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمالها وأناقتها، وتركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتماسب مع ظهورها.



يذكر أن الفنانة أروي شاركت مقدمة لبرنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc " رمضان الماضي 2020.
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