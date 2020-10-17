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أخبار العالم

بعد إبعادها عن الكويت.. تفاصيل مثيرة تكشفها كيم كردشيان العرب

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:13 م
كيم كردشيان العرب
كيم كردشيان العرب
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محمود نوفل
علقت المذيعة اللبنانية السابقة سازديل والتي يطلق عليها كيم كردشيان العرب علي  قرار إبعادها من الكويت، بسبب نشرها لمقاطع اعتبرت مخلة بالآداب قائلة :سأعود إلى الكويت بمجرد إظهار عقد زواجي من مواطن. 

وكان  مصدر أمني كويتي قد قال في وقت سابق  إن المذيعة اللبنانية السابقة سازديل، والمقيمة في البلاد منذ 10 سنوات، تم إبعادها من قِبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية ( مباحث الآداب) بسبب نشرها لإعلانات تخالف الآداب العامة. 

وأضافت سازديل في تصريحات ها لصحيفة الرأي الكويتية  قائلة :سيتبخر. 

واضافت سازديل قائلة : كل ما حصل معي من قرار إبعاد قامت به وزارة الداخلية سوف يتبخر بمجرد إخراجي لعقد زواجي من زوجي الكويتي، ولكنه في الوقت الحاضر مسافر، وعندما يعود سأخرجه وسأعود للكويت، لأن زوجي كويتي ولا يحق لهم ابعادي.

وعن تفاصيل ضبطها، أفادت قائلة : كل ما أعرفه أنني سبق وأن وقّعت على تعهد بعدم ارتداء الملابس الضيّقة والتصوير في سناب شات، وبعد ذلك اتصل علي أحد العاملين في وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي، وأبلغني بضرورة حضوري ثم اتصل علي مرة اخرى يوم الجمعة، وطلب حضوري وأنا كنت في البحر، إلا انني رجعت وذهبت مع محاميتي على أساس أخلص الموضوع بسرعة وأعمل تعهد وامشي.

وتابعت : إلا انني تفاجأت عند وصولي بأنهم أخذوني وبصموني ووضعوني في الحجز، ولم يمكنوا مندوب السفارة من مقابلتي بحجة انني ذهبت لمقابلة المدير، وفِي الحقيقة أنني لم أقابل أي مدير... وبعد ذلك تم ابعادي. 

واتمت «وزارة الداخلية لا تملك ابعادي من البلاد، وسأعود بمجرد ظهور زوجي الكويتي الذي يقضي اجازة خارج البلاد».
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