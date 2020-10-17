بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بالوادى الجديد

اصيب خمسة اشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى بجرار بطريق الخارجة اسيوط ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف لموقع الحادث لتقديم الاسعافات الطبية اللازمة.





الوادي الجديد ، ، محمود عبد العزيز علي ٣٩ عاما مصاب كدمات وسحجات ، اهداء احمد ابراهيم ١٩ عاما مصابة بدمات وسحجات ، علاء عبد العزيز علي ٤١ عاما اشتباه كسر باليد اليسرى ، سيده محمد بسيس ٦٨ عاما اشتباه ما بعد الارتجاج . تلقي اللواء محمد توفيق مدير امنبلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الخارجة اسيوط بين سيارة ملاكى وجرار زراعى نتج عنه اصابة خمس أشخاص هم اسماعيل صالح عطالله مصاب بجرح قطعي بفروه الراس ٣سم





وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفيات الخارحة واسيوط وجارى تحرير محضر بالواقعة .



