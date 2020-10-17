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حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بالوادى الجديد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:46 م
نقل مصابين
نقل مصابين
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منصور ابوالعلمين
اصيب خمسة اشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى بجرار بطريق الخارجة اسيوط ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف لموقع الحادث لتقديم الاسعافات الطبية اللازمة.

تلقي اللواء محمد توفيق مدير امن الوادي الجديد، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الخارجة اسيوط بين سيارة ملاكى وجرار زراعى نتج عنه اصابة خمس أشخاص هم اسماعيل صالح عطالله مصاب بجرح قطعي بفروه الراس ٣سم، محمود عبد العزيز علي ٣٩ عاما مصاب كدمات وسحجات ، اهداء احمد ابراهيم ١٩ عاما مصابة بدمات وسحجات ، علاء عبد العزيز علي ٤١ عاما اشتباه كسر باليد اليسرى ، سيده محمد بسيس ٦٨ عاما اشتباه ما بعد الارتجاج .

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفيات الخارحة واسيوط وجارى تحرير محضر بالواقعة .

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