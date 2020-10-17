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رياضة

برشلونة يتأخر بهدف أمام خيتافي في الدوري الإسباني

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:35 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تأخر برشلونة بالهدف الأول أمام خيتافي في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.


أحرز خايمي ماتا، لاعب فريق خيتافى الإسبانى، الهدف الأول في شباك نظيره برشلونة، عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 56 .

ويحتل الفريق الكتالونى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، فيما يأتي خيتافى في المركز السابع بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة.


وبدأ برشلونة أمام خيتافي، بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: نيتو / خط الدفاع: ديست - بيكيه - لينجليه - سيرجى روبرتو / خط الوسط: بوسكيتش - دى يونج – بيدرى / خط الهجوم: جريزمان - ديمبيلى – ميسي.

ويسعى برشلونة لتحقيق ثالث انتصاراته في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث حقق الفوز في مباراتين أمام فياريال وسيلتا فيجو ثم تعادل مع إشبيلية بهدف لكل منهما على ملعب "كامب نو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الليجا.

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