موجز السوشيال ميديا.... أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على الوداد.. و نبيل الحلفاوي يهاجم الحكم بسبب ركلة الجزاء

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:













احتفل تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بفوز الأهلي على فريق الوداد بهدفين مقابل لاشيء في ذهاب النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.













وكتب تركي ال الشيخ عبر تويتر قائلا "‏مبروك الاهلي المصري وان شالله التاسعه".

















علق الفنان نبيل الحلفاوي ، على ضربة الجزاء لصالح فريق الوداد والتي قام بصدها محمد الشناوي حارس الأهلي.





وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه بتويتر قائلا "‏عدالة السماء يا مفضوحين".

















دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #صلاح، بعد إحراز محمد صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول في شباك ايفرتون والهدف رقم 100‪ له مع ليفربول.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏من كان يعتقد أن لاعبا عربيا سيلعب في البريميرليج وسيسجل يوما 100 هدف لناد تاريخي ك ليفربول ، وسيبقى بهذا الثبات في العطاء ، إنجاز عظيم ومصدر فخر مايفعله محمد صلاح" و "‏الهدف رقم 100 لمحمد صلاح مع ليفربول.. روعة".

















نعى الفنان محمد هنيدي وفاة والدة الشهيد العقيد أحمد المنسي التي فارقت الحياة عصر اليوم عن عمر يناهز 70 عاما.









وكتب محمد هنيدي عبر تويتر قائلا "‏‏البقاء و الدوام لله وفاة والدة الشهيد البطل احمد المنسي".



