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رياضة

أحمد بلال: هدف قفشة سهّل المباراة على الأهلي .. والوداد منافس ضعيف

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:22 ص
محمد مجدي قفشة
محمد مجدي قفشة
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حسام الحارتي
أشاد أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق، بفوز المارد الأحمر عي الوداد المغربي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وقال بلال في تصريحات لبرنامج "نمبر وان"، المذاع عبى قناة " النهار"،: " الأهلي قدم مباراة جماعية رائعة، ونجح في استغلال اخطاء دفاع الوداد، وسجل هدفا مبكرا، اراح أعصاب اللاعبين، وسهّل المباراة علي المارد الأحمر". 

وتابع: "الوداد منافس ضعيف، ولم يكن في حالته المعروفة، وأشكر المدير الفني للفريق على عدم تحضير فريقه بشكل مناسب ودخول المباراة بتشكيل خاطئ".

وانتهت أحداث المباراة بين الأهلي والوداد المغربي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافاسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.

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