أحمد بلال: هدف قفشة سهّل المباراة على الأهلي .. والوداد منافس ضعيف

وتابع: "الوداد منافس ضعيف، ولم يكن في حالته المعروفة، وأشكر المدير الفني للفريق على عدم تحضير فريقه بشكل مناسب ودخول المباراة بتشكيل خاطئ".

وانتهت أحداث المباراة بين الأهلي والوداد المغربي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافاسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.