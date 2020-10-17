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فن

ولا غيره يفرحني.. رنا سماحة تحتفل بفوز الأهلي على الوداد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:37 م
رنا سماحة
رنا سماحة
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سعيد فراج
احتفلت الفنانة رنا سماحة، بفوز النادي الأهلي على نادي الوداد المغربي، بهدفين نظيفين، في مباراة الذهاب، التي أقيمت مساء اليوم السبت 17 أكتوبر، بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكتبت في تغريدة لها عبر تويتر: «ولا غيره يفرحني #الاهلي». 

وسجل محمد مجدي أفشة هدف الأهلي الأول في الدقيقة 4، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، وتصدى محمد الشناوي لضربة جزاء من بديع أووك لاعب الوداد في الدقيقة 44.

وستقام مباراة العودة بين الأهلي ونظيره الوداد، الجمعة المقبلة، على إستاد القاهرة الدولي.

وفي سياق آخر، احتفلت الفنانة رنا سماحة بخطوبتها، وكشفت لاول مرة عن هوية خطيبها، حيث سبق وأن اعلنت عن خطوبتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، دون الكشف عن هوية خطيبها. 

واقيم حفل خطوبة رنا سماحة، على خطيبها، الملحن سامر ابو طالب وسط جو عائلى مبهج. 

وطرحت المطربة رنا سماحة، مؤخرا عبر قناتها على يوتيوب كليب أغنيتها الجديدة "7 رجالة" من ألبومها الذى يحمل نفس الاسم والمقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان وتوزيع محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رؤوف، إخراج سامى بساط.
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