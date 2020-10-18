عدد أيام الحضور بالكليات العلمية.. وباقات إنترنت لطلبة الجامعات.. أبرز تصريحات وزير التعليم العالي

حل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي وناقش العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد أبرزها:





كشف وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار أن وزارته قامت بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير باقات إنترنت مخصوصة فقط للمنصات التعليمية ولاتستخدم إلا للدخول للمنصات بأسعار موفرة ومناسبة للطلبة .





وتابع في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا " ماعندناش مشكلة في التقييم من كافة النواحي سواء في الابحاث أو الحضور والغياب إحنا في سنة إستثنائية وما زلنا مصرين وبذات العزيمة وقبلنا التحدي في ظل ظروف عندي إيمان أنا وزمايلي في الاعلى للجامعات إننا هنستغل الظرف الاستثنائي وهنعدي.





لكن الوزير عاد وقال " هل معنى هذه الاستعدادات أن نواجه عام دراسي خالي من المشكلات ؟ الاجابة لا ولايوجد أحد في العالم يستطيع الجزم بذلك ولكن هنعمل الي علينا وفي ضوء عودة الحياة الجامعية سيكون بوسع من لم يستطع الاستفادة والتعلم عبر المنصات الالكترونية أن يعوض ذلك في المحاضرات الجامعية "





قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار تعليقًا على مشهد مشاركته لطلاب جامعة القاهرة لعبة " البينج بونج "، قائلًا " مابقدرش أقاوم أي حاجة فيها مضرب ولعب حتى لو وسط الطلبة بحس انها بترجع الواحد لايام حلوة ".





قال الدكتور خالد عبد الغفار، إن نظام تعليم " الهجين " المطبق في العام الدراسي 2020-2021 ليس جديدًا فقد بداته وزارته في الاستثمار فيه منذ عام ونصف بتوجيهات من الرئيس السيسي وهي إستثمارات ضخمة.





قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الجامعات تعاقدت مع كل المنصات التعليمية، معقبا:" بدأنا التحول للجامعات الذكية منذ عام ونصف".





قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الجامعات تعاقدت مع كل المنصات التعليمية.





علق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء الدراسة اليوم السبت، قائلا:" الحياة عادت إلى الجامعات اليوم".



