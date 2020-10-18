AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عدد أيام الحضور بالكليات العلمية.. وباقات إنترنت لطلبة الجامعات.. أبرز تصريحات وزير التعليم العالي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
وزير التعليم العالى،
وزير التعليم العالى، الدكتور خالد عبد الغفار
Advertisements
حمزة شعيب
حل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي وناقش العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد أبرزها:

كشف وزير التعليم  العالي الدكتور خالد عبد الغفار  أن وزارته قامت بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  لتوفير باقات إنترنت مخصوصة فقط للمنصات التعليمية  ولاتستخدم إلا للدخول للمنصات  بأسعار  موفرة ومناسبة للطلبة .

وتابع في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا " ماعندناش مشكلة في التقييم من كافة النواحي سواء في الابحاث أو الحضور والغياب إحنا في سنة إستثنائية وما زلنا مصرين وبذات العزيمة وقبلنا التحدي  في ظل ظروف عندي إيمان  أنا وزمايلي في الاعلى للجامعات إننا هنستغل الظرف الاستثنائي وهنعدي.

 لكن الوزير عاد وقال "  هل معنى هذه الاستعدادات أن نواجه عام دراسي خالي من المشكلات ؟  الاجابة لا ولايوجد أحد في العالم يستطيع الجزم بذلك ولكن  هنعمل الي علينا  وفي ضوء عودة الحياة الجامعية سيكون بوسع من لم يستطع الاستفادة والتعلم عبر المنصات الالكترونية  أن يعوض ذلك  في المحاضرات الجامعية "

قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار  تعليقًا على مشهد  مشاركته  لطلاب  جامعة القاهرة  لعبة " البينج بونج "، قائلًا " مابقدرش أقاوم  أي حاجة فيها مضرب ولعب  حتى لو وسط الطلبة بحس  انها بترجع الواحد لايام حلوة ".

قال الدكتور خالد عبد الغفار، إن نظام تعليم  " الهجين  " المطبق في العام الدراسي 2020-2021 ليس جديدًا فقد بداته وزارته في الاستثمار فيه منذ عام ونصف بتوجيهات  من الرئيس السيسي وهي إستثمارات ضخمة.

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الجامعات تعاقدت مع كل المنصات التعليمية، معقبا:" بدأنا  التحول للجامعات الذكية منذ عام ونصف".

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الجامعات تعاقدت مع كل المنصات التعليمية.

علق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء الدراسة اليوم السبت، قائلا:" الحياة عادت إلى الجامعات اليوم".

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تطلق أول منصة رقمية للتعلم عن بعد لجميع الجامعات المصرية

بعد إطلاق منصة التعليم عن بعد.. الطلاب: توجه عالمي يوفر الوقت والمجهود

خالد عبد الغفار يشيد بالمنصة التعليمية الذكية لجامعة القاهرة

باقات إنترنت لطلبة الجامعات.. تفاصيل

وزير التعليم العالي: 5.7 مليار جنيه تكلفة تطوير البنية التكنولوجية في الجامعات

وزير التعليم العالي يكشف عدد أيام الحضور لطلاب الكليات العملية

ترشيحاتنا

بعد إثارتها الجدل حول ارتباطها مجددا..10 صور لطليقة عمرو دياب

الصحف المغربية بعد فوز الأحمر.. لعنة الفراعة تصيب الوداد.. والأهلي يقترب من النهائي

بعد إبعادها عن الكويت.. تفاصيل مثيرة تكشفها كيم كردشيان العرب

سيارة تسير بطريقة مرعبة في السعودية وصدمة بعد توقفها.. فيديو

علي جمعة يكشف مصيبة كبرى تشكك العوام في ثوابت الدين

تعرف على العشرة المبشرين بالجنة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا نيسان تطرح نافارا 2021 nissan navara .. صور

بيد الطبيعة.. الحجارة تشكل رسمة قطة على منحدر جبلي وتثير حيرة العلماء

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها