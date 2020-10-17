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رياضة

الحضرى يهنئ محمد الشناوي: مبروك التألق والفوز على الوداد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:55 م
محمد الشناوى
محمد الشناوى
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يسرى غازى
وجه الدولى عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الوطني التهنئة إلى محمد الشناوي حارس مرمى النادى الأهلي بعد التألق فى مباراة الوداد البيضاوى الليلة.

وحقق فريق الأهلي فوزا على نظيره الوداد المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا ويضع قدما فى نهائى البطولة القارية فى لقاء الإياب بالقاهرة.

أحرز ثنائية المارد الأحمر مجدى قفشة وعلى معلول من ركلة جزاء.

ونشر السد العالي صورة برفقة شناوى الاهلي عبر تويتر وقال : مبروك الفوز يا شناوى والأداء الرائع وصد ضربة الجزاء ودايما يارب متألق كده ومستنيين منك أحسن وأحسن فى الشوط الثاني فى القاهرة ان شاء الله الوصول للهدف الأكبر يا بطل.

وانطلقت المباراة بحماس من الفريقين، وحصل النادي الأهلي على خطأ بعد تدخل أحد لاعبي الوداد مع مروان محسن بقوة في منتصف ملعب المباراة.

ومن الجبهة اليسرى للنادي الأهلي حصل علي معلول على ركلة حرة مباشرة، بسبب اعتراض لاعب الوداد واسقاط علولو أرضًا، وتصدى لها معلول ولكن مرت برأسية ياسر ابراهيم من فوق مرمى الوداد.

وفي الدقيقة الثالثة وصلت الكرة للاعبي الوداد المغربي من الجبهة اليسرى، ولكن مرت بسلام دون أن تصل لمرمى محمد الشناوي.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4 من عمر المباراة. 

سجل محمد مجدي أفشة الهدف عن طريق اقتناص الكرة من منتصف الملعب والتوغل بمشوار مميز، وتسجيل الهدف في الدققة الرابعة من عمر المباراة وتقدم الأهلي.

وأشهر الزامبي جاني سيكازوي البطاقة الصفراء الأولى في المباراة، للمالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد تسببه في خطأ لصالح الوداد.

وحصل الوداد على ركلة جزاء بعد تدخل محمد الشناوي مع أحد لاعبي الوداد في الدقيقة 39، وأطلق حكم المباراة صافرته واحتسبها ركلة جزاء.

أهدر الوداد تسجيل هدف التعادل للوداد المغربي عن طريق ركلة جزاء في مرمى الأهلي من ركلة جزاء.

وحصل الوداد على ركلة جزاء بعد تدخل محمد الشناوي مع أحد لاعبي الوداد في الدقيقة 39، وأطلق حكم المباراة صافرته واحتسبها ركلة جزاء.

واستدعى حكام الـ VAR حكم الساحة جاني سيكازوي للتأكد من احتساب ركلة جزاء لصالح الوداد.

وقرر حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء صحيحة على الأهلي تسبب فيها محمد الشناوي حارس المرمى في الدقيقة 39.

وسدد لاعب الوداد ركلة الجزاء ولكن تصدى لها الشناوي ببراعة لترتد داخل منطقة الجزاء ويسددها لاعب آخر وتعود للشناوي بين يديه.

وسجل فريق الأهلي الهدف الثاني من توقيع التونسي على معلول من ركلة جزاء، في شباك الوداد بعد كرة احتسبها الحكم من ارتطامها في يد مدافع الفريق المغربي.

أنهى النادي الاهلي المباراة بفوز عظيم بهدفين دون رد، وينتظر الفريقان مباراة العودة المقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة يوم الجمعة القادمة.
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