التعليم العالي: طلاب الجامعات مقبلون على الدراسة على غير العادة.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الطلاب هذا العام أصبحوا مقبلين علي العودة للدراسة في الجامعات بشكل كبير جدا، وهذا علي غير العادة.





وأضاف «عبد الغفار» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن جميع الجامعات تشدد علي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا وأي أمراض أخري.





وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الإغلاق الجزئي كان يطبق به جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وهذا عمل علي عدم انتشار الفيروس بين المواطنين.









وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن العالم اكتسب خبرات كثيرة ضد انتشار فيروس كورونا لأن ذلك الفيروس منتشر منذ ما يقرب من ١٠ أشهر.







