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رياضة

مختار مختار: الأهلي حقق ما يريده أمام الوداد وموسيماني مميز .. فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:03 ص
موسيماني
موسيماني
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حسن العمدة
أكد مختار مختار المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي ونجم الأهلي السابق، أن الأهلي خاض المباراة أمام الوداد بشكل منتظم، وحقق كل ما يريده من اللقاء.

وقال مختار خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إن ضربة الجزاء التي حصل عليها الوداد لم تكن صحيحة، مؤكدا أن محمد الشناوي حقق موسما كبيرا مع النادي الأهلي.

وتابع أن الأهلي وجهازه الفني بقيادة موسيماني المميز واللاعبين تفوقوا على أنفسهم خلال مباراة اليوم ونجحوا في تحقيق أول خطوة نحو اللقب.

وتابع أن كرة القدم متغيرة وعلى النادي الأهلي الخروج من فرحة الفوز سريعا والاستعداد لمباراة العودة من الغد.

وأتم أن نجم المباراة أكثر من لاعب منهم أجايي وقفشة بالإضافة إلى خط الدفاع بالكامل والفريق ككل حقق المطلوب.

واختتم تصريحاته قائلا :" المكسب يغطي على اداء حسين الشحات". 

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