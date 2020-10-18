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تكنولوجيا

لتفادى زيادة الأسعار.. شركات الهواتف الذكية تتجه لإصدار موبايلات بلاستيك وألومنيوم

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:04 ص
شركات الهواتف الذكية
شركات الهواتف الذكية ستتجه لإصدار هواتف من البلاستيك
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ندى على
كشفت تقارير أن شركات الهواتف الذكية ستتجه إلى إنتاج هواتفها القادمة من البلاستيك والألومنيوم، لمحاولة إصدارها بأسعار أرخص، بعد ارتفاع متوسط أسعار الهواتف فى العام الحالى. 

وبحسب تقرير من Android Central فإن الهواتف الجديدة ستتخلى عن فكرة وجود الزجاج والمواد الأخرى التى تعتبر مرتفعة الثمن، فى تصنيع الجسم الخارجى للهواتف، حيث كان أنه منذ استخدامها للمرة الأولى مع هواتف iPhone X من شركة آبل و هواتف Galaxy Note 9 من شركة سامسونج، أدت إلى ارتفاع الهواتف لأول مرة إلى حوالى 1000 دولار أمريكي. 


وفقا للتقرير فإن الأزمة الاقتصادية التى تشهدها معظم شركات الهواتف وكذلك الاقتصاد بشكل عام بسبب فيروس كورونا سيدفع الشركات لإصدار هواتف بأسعار أرخص من المعدلات الحالية لأسعار الهواتف، وهو الأمر الأمر الذى سينعكس على ظهور هواتف ذكية بأجسام من البلاستك أو الألومنيوم.  

كانت شركة آبل عندما قدمت هواتف  آيفون 5 وكانت تعتبر هواتف بلاستيكية بشكل مختلف، ولكنها اتجهت بعد ذلك إلى الزجاج فأصدرت هواتف iPhone X  والذى صدر بسعر حوالى 1000 دولار، وعلى الرغم من أن استخدام الزجاج بشكل عام أفضل من أى مواد أخرى إلا أنه يعتبر العامل الرئيسي فى ارتفاع سعر الهواتف. 

واتجهت مؤخرا عدد من الشركات مثل شركة موتورولا الأمريكية، ووان بلس الصينية، وكذلك شركت سامسونج وجوجل لإصدار هواتف من البلاستيك والالومنيوم، مثل هاتف Google Pixel 5 الذى أطلقته شركة جوجل منذ أسابيع قليلة بجسم من الألومنيوم حيث كان سعره أرخص من الهاتف السابقة له وقت صدورها. 

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