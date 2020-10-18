AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد أحمد عبد الوارث .. سر هجوم حفيد عبد الوارث عسر عليه

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
تحل اليوم ذكرى الفنان الراحل أحمد عبد الوارث الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية. 

الفنان الراحل تعرض للهجوم من محمد التاجى حفيد الفنان الراحل عبد الوارث عسر بسبب استغلال أحمد عبد الوارث لاسم جده قائلا: "كل أقارب جدي يعملون خلف الكاميرا، كمديري تصوير وغيرها من المهن السينمائية، إلا أن أكثر ما يزعجني هو القول بأن الفنان الراحل أحمد عبدالوارث نجل عبدالوارث عسر".


وتابع محمد التاجى: "كنت أتفهم في بداية مشواره الفني أنه يحب ارتباط اسمه باسم جدي، ولكن ما لا أفهمه هو إصراره وعدم تكذيبه للأمر في أكثر من مناسبة، ومن أكثر الأمور المثيرة للدهشة بالنسبة لي هو حضور أحمد عبد الوارث حفلا، وحصوله على درع تكريم باسم جدي في إحدى المناسبات".


واختتم حديثه قائلًا: "الموت رحم أحمد عبدالوارث مني، فقبل وفاته بيوم واحد كنت أنوي تقديم بلاغ للنائب العام، بسبب ادعاء أحمد عبدالوارث بأنه نجل عبدالوارث عسر، فالراحل لم ينجب إلا والدتي وشقيقتها، وسئمت لسنوات طويلة من نفي هذه المعلومة حتى فاض بي الكيل وقتها".

يذكر أن الظهور الأخير للفنان احمد عبد الوارث قبل وفاته خلال الاحتفال بتكريم الفنانة ليلى طاهر، ضمن سلسلة تكريمات الرواد التى تقوم بها وزارة الثفافة، حيث اكد انها من الفنانين الذين يعتز بذكرياته معهم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجل الفنان فؤاد المهندس: وفاة شويكار سببت لي حزنا كبيرا.. فيديو

فى ذكرى وفاة أحمد عبد الوارث.. عدد زيجاته وسر هجوم حفيد عبد الوارث عسر عليه

أخبار الفن.. انهيار شهيرة في جنازة محمود ياسين.. سهير رمزى تفقد الوعي

ترشيحاتنا

رسميا نيسان تطرح نافارا 2021 nissan navara .. صور

أهم الأخبار.. فوز الأهلي على الوداد.. 10 وفيات بفيروس كورونا.. وأسامة بن لادن حي!

لتفادى زيادة الأسعار.. شركات الهواتف الذكية تتجه لإصدار موبايلات بلاستيك وألومنيوم

سيارة تسير بطريقة مرعبة في السعودية وصدمة بعد توقفها.. فيديو

في ذكرى ميلاد أحمد عبد الوارث .. سر هجوم حفيد عبد الوارث عسر عليه

أخبار التوك شو .. والد بوسي: لن أُسامحها .. لحظة تصفية قاتل المعلم الفرنسي.. ووزير التعليم: نستعد لسيناريوهات كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة هزت القلوب.. عراقية تنتقم من طليقها بإلقاء طفليها في نهر دجلة.. فيديو

رسميا نيسان تطرح نافارا 2021 nissan navara .. صور

بيد الطبيعة.. الحجارة تشكل رسمة قطة على منحدر جبلي وتثير حيرة العلماء